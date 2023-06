Si libera la panchina in Serie A: deciso l’addio

La panchina di Serie A si libera con il divorzio che appare ormai scontato: ecco cosa sta succedendo

Si libera la panchina in Serie A. I dubbi sulla permanenza alla guida del club che ha guidato fino alla promozione nel massimo campionato sono diventati certezza: Fabio Grosso e il Frosinone sono pronti a dirsi addio.

O meglio è l’allenatore che ha deciso di salutare la squadra con la quale ha dominato il campionato di Serie B. Una stagione ricca di successi, ma che non basta per continuare insieme. I dubbi sulla permanenza di Grosso alla guida della formazione gialloblù erano già emersi nei giorni scorsi e hanno spinto il tecnico a non proseguire con la compagine laziale.

Legato da un contratto fino al 30 giugno 2023, il tecnico non rinnoverà il contratto del Frosinone che – salvo clamorosi colpi di scena – ora si dovrà mettere alla ricerca di un nuovo allenatore.

Calciomercato Frosinone, Grosso via: cosa succede ora

Fabio Grosso quindi non guiderà il Frosinone nel campionato di Serie A. Per l’allenatore si era parlato nei giorni scorsi anche del Marsiglia, una pista che al momento non sembra più essere in piedi.

Resta da vedere quali potranno essere i candidati a prendere il suo posto sulla panchina laziale. Tra gli allenatori liberi ci sono profili come Roberto D’Aversa, ma anche uno specialista delle salvezze come Davide Nicola, Luca Gotti e Giuseppe Iachini. Novità si avranno nei prossimi giorni dopo che arriverà l’annuncio ufficiale sull’addio di Grosso.