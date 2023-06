Rebus Lukaku, Marotta ha pronto il nuovo Lautaro: pagata la clausola

L’Inter ha individuato la stellina del River Plate come nuovo rinforzo in attacco: serve pagare la clausola e battere gli altri club europei

L’Inter pensa al futuro. Oggi è andato in scena il vertice tra Simone Inzaghi e la società, in cui si è discusso soprattutto delle strategie di mercato. Che non saranno diverse dalle ultime, ovvero autofinanziamento e creatività. Quindi parametri zero, occasioni imperdibili in prestito e acquisti solo in caso di cessioni.

Onana, Brozovic e Dumfries sono i tre giocatori che i nerazzurri sono disposti a cedere per finanziare il mercato in entrata. Ma poi da sbrogliare rimane soprattutto la matassa Lukaku, che è di proprietà del Chelsea e tornerà a Londra dal primo luglio. Il giocatore vorrebbe restare, lo ha già fatto capire e anche nel suo post di Instagram lo ha ribadito. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo un mare, di milioni. Va trovata una nuova formula, nuove cifre, nuovi punti d’incontro. Con i soldi dell’Arabia Saudita a fare da spettro alle sue spalle, anche se al momento la sua priorità sembra ancora l’Inter. Intanto Marotta va a caccia, come detto, di occasioni e si guarda intorno anche per l’attacco.

L’Inter guarda in Argentina: occhi su Lucas Beltran

L’ultima idea arriverebbe dall’Argentina. Come riportato da ‘El Crack Deportivo’, portale albiceleste, i nerazzurri sarebbero appunto tra le squadre interessate a Lucas Beltran, stellina del River Plate.

Classe 2001, è già a quota 10 gol in 23 partite con i Millionarios e li sta trascinando in testa al campionato. Per Martin Demichelis è insostituibile e infatti il club non ha intenzione di privarsene. Ma sul giocatore pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, che ha attirato i sondaggi di diversi club europei. Compresa l’Inter, che si aggiunge anche a Milan e Napoli accostate nei giorni scorsi. Secondo le indiscrezioni circolate in Argentina, Marotta non disdegnerebbe l’operazione con la clausola. Sperando di trovare magari un Lautaro-bis. Beltran sta cominciando a fare gola a tanti giocatori, l’ex calciatore argentino Jorge D’Alessandro che ha ammesso: “Ho consigliato Lucas al Real Madrid, ma sono per metà anti-argentini. Hanno sempre tutti brasiliani e francesi”.