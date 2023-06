Ranking mondiale per club, tracollo Juventus: la nuova classifica

La finale della Champions League vinta dal Manchester City chiude la stagione agonistica dei club: cambia il ranking mondiale delle squadre

Sono 6 le squadre italiane presenti tra le prime 25 del ranking mondiale stilato dall’IFFHS, l’International Federation of Football History & Statistics che ha aggiornato il ranking mondiale delle squadre da giugno 2022 a maggio 2023.

Nelle scorse ore l’International Federation of Football History & Statistics ha pubblicato il ranking dei club europei e non solo aggiornato a maggio 2023. Una classifica stilata tenendo conto delle ultime finali delle competizioni europee, con due successi inglesi (West Ham in Europa League e Manchester City in Champions) e uno spagnolo, quello del Siviglia sulla Roma nella discussa finale di Conference League contro la Roma.

Nonostante nessun successo in campo internazionale negli ultimi mesi, il Real Madrid si conferma in testa al ranking, con un punteggio di 313. La vittoria in Champions League fa balzare il Manchester City in seconda posizione a discapito del Flamengo. Confermato il quarto posto del Benfica, mentre il Manchester United guadagna tre posizioni, passando dal decimo al settimo posto. Resta lontano dalla vetta il Paris Saint-Germain, in ventitreesima posizione, quattro caselle davanti al Barcellona. Importante exploit del West Ham che grazie alla vittoria della Europa League passa dal 54° al 30° posto.

Ranking club mondiali, exploit delle italiane

La squadra italiana meglio posizionata è l’Inter, finalista di Champions League. I nerazzurri passano dall’ottavo al quinto posto in virtù del percorso nella più importante competizione europea.

C’è poi il Napoli, che invece scivola dalla sesta alla nona posizione. La qualificazione alla finale di Europa League consente alla Fiorentina di passare dal ventesimo al tredicesimo posto del ranking. La Roma, invece, perde due posizioni (dal 14° al 16°), il Milan passa dalla ventunesima alla ventiduesima posizione e infine c’è la Juventus che perde addirittura nove posizioni, dalla 29esima alla 20esima.