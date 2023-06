La bomba è esplosa, Barella bianconero: 58 milioni sul piatto

Calciomercato Inter, dall’Inghilterra arrivano importanti indiscrezioni sul futuro di Nicolò Barella. L’offerta che fa saltare il banco

Archiviata una stagione chiusa in crescendo, l’Inter sta programmando con oculatezza le mosse sul mercato. Il summit tra la dirigenza nerazzurra ed Inzaghi è stato importante per cominciare a mettere basi importanti e consolidare quel percorso di crescita che il club meneghino ha intenzione di perseguire.

In questo senso sarà importante riuscire a trovare un punto di raccordo tra cessioni ed entrate. Ecco perché il blitz a Londra di Ausilio rappresenterà un primo spartiacque importante. I nomi di Onana, Lukaku e Koulibaly continuano a calamitare gli interessi di Chelsea ed Inter e la possibilità di incamerare un maxi affare non è da escludere a priori. Tuttavia servirà limare dettagli importanti prima di riuscire a trovare la quadra definitiva. Occhio però agli altri possibili incastri in Premier League. Un altro gioiello della compagine di Inzaghi, infatti, sarebbe finito nel mirino di un club inglese.

Calciomercato Inter, Barella nel mirino del Newcastle

Secondo quanto riferito da The Telegraph, infatti, il Newcastle sarebbe andato ben oltre i timidi sondaggi esplorativi per Nicolò Barella. Per la mezzala dell’Inter, infatti, i “Magpies” avrebbero messo sul piatto un’offerta da circa 50 milioni di sterline (circa 58 milioni di euro). Per convincere il centrocampista italiano, inoltre, sarebbe pronto un contratto da capogiro che lo porterebbe ad essere il calciatore più pagato della rosa. I contatti con l’Inter, andati in scena negli ultimi giorni, avrebbero ricevuto un’accelerata importante, con il Newcastle uscito prepotentemente allo scoperto per provare a convincere Barella.

Resosi protagonista di una stagione da vero top player, impreziosita da 9 reti e 10 assist, Barella è legato all’Inter da un contratto in scadenza nel 2026. Accostato in passato a diversi club di Premier, ha sempre messo l’Inter in cima alla lista delle sue priorità. La sensazione è che soltanto un’offerta veramente clamorosa potrebbe far saltare il banco. L’Inter, infatti, è intenzionata a mettere a bilancio plusvalenze importanti da altre cessioni e un addio di Barella per adesso non rappresenta un’opzione in cantiere. Staremo a vedere come evolverà la situazione.