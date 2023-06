Juve, l’annuncio di Danilo: “Può essere l’ultimo”

Danilo, leader della Juventus, sembra avere le idee decisamente chiare per quanto concerne il suo futuro da calciatore

Sono state veramente poche le note positive della Juventus in una stagione che definire negativa è poco; i bianconeri si sono trovati di fronte a diverse difficoltà sia per quanto concerne il campo sia a livello extra calcistico. Sul campo i giocatori ad aver deluso maggiormente le aspettative, anche per via del sistema di gioco adottato da Allegri, sono stati Chiesa e Vlahovic; discorso molto diverso per Pogba che ha dovuto fare i conti con tre infortuni e una stagione in cui non è mai stato realmente protagonista.

Chi, invece, si merita un otto pieno in pagella è Danilo; il brasiliano si è imposto come leader indiscutibile dei bianconeri. Partito come terzino destro nel 4-3-3 ha poi subito una clamorosa trasformazione; nel 3-5-2 adottato da Allegri, infatti, è diventato uno dei tre centrali difensivi. Ruolo interpretato alla perfezione e che ha portato risultati decisamente positivi alla Juventus.

Danilo, da centro destra della difesa a tre, ha dato maggiore qualità alla manovra bianconera; il brasiliano, infatti, garantiva l’uscita del pallone senza dover ricorrere al lancio lungo. In fase di possesso si sganciava costantemente per dare una soluzione offensiva in più alla manovra offensiva. A questo bisogna aggiungere la sua capacità sulle palle inattive. Giocatore fondamentale e lo dimostra anche la continuità di rendimento avuta.

Allegri non ci ha mai rinunciato (a meno di squalifiche o problemi fisici) con Danilo che ha disputato, tra tutte le competizioni, cinquantaquattro partite. Il brasiliano è fondamentale anche per il prossimo anno come confermato dal rinnovo firmato fino al 2025; Danilo ha parlato proprio del futuro dando una precisa indicazione su quando potrebbe smettere di giocare.

Danilo svela il suo futuro: rivelazione incredibile

Come abbiamo detto, dunque, il difensore brasiliano è un giocatore indispensabile per la Juventus; intervistato da ‘O Globo’, il classe 1991 ha fatto delle dichiarazioni importanti e tra queste troviamo quella in cui sostiene “Per me è stato molto facile prendere la decisione di rinnovare il contratto alla Juventus” e questo testimonia quanto il giocatore si senta bene in un club come quello bianconero. Danilo ha poi aggiunto “E’ un club dove mi sento bene, a casa, i valori che il club ha di lavoro, resilienza, superamento degli ostacoli, rappresentano i valori che ho imparato a casa“.

La frase più importante detta dal difensore è un’altra e riguarda il suo futuro; il brasiliano, infatti, ha sottolineato come “Questo potrebbe essere il mio ultimo contratto“. Danilo ha rinnovato fino al 2025 con la possibilità di smettere una volta terminato questo contratto. Dichiarazione molto importante quella del brasiliano che ha fatto capire, ancora una volta, quanto abbia a cuore la Juventus e come si sia ormai integrato, al cento per cento, nel mondo bianconero. Il club, il prossimo anno, deve ripartire da un giocatore come lui per tornare a dominare il calcio italiano.