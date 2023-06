Inter, addio ad un big: “Inzaghi si è opposto”

In casa Inter la società sta elaborando attentamente le prossime mosse con Simone Inzaghi al timone. Un punto fermo nella testa dell’allenatore meneghino sarebbe Andrè Onana che però ha mercato

Con la stagione conclusa dopo la finale di Champions League persa con grande onore contro il Manchester City, l’Inter è già in programmazione per quello che sarà il futuro e le prossime strategie da andare a seguire.

In questo senso ieri si è tenuto un lungo vertice tra la la dirigenza e Simone Inzaghi, in cui si è parlato proprio di programmazione senza toccare dunque l’argomento relativo al rinnovo fino al 2025 dello stesso allenatore ex Lazio. La linea societaria è confermata con il player trading a farla da padrone, motivo per cui per un grande colpo serviranno comunque sacrifici di rilievo.

A tal proposito i nomi che circolano in questi giorni sono quelli di Brozovic, Dumfries e soprattutto Andrè Onana, che anche in finale di Champions sotto gli occhi di Guardiola ha messo in mostra tutta la sua straordinaria sicurezza e qualità. Il portiere camerunense è arrivato a Milano a parametro zero un anno fa, e dopo una prima fase di ambientamento alle spalle di Handanovic ha conquistato prima Inzaghi e poi la titolarità fissa in squadra.

Calciomercato Inter, Biasin non ha dubbi: “Inzaghi opposto alla cessione di Onana”

Le prestazioni di Onana sono sotto gli occhi di tutti: un portiere strutturato fisicamente, sicuro dei propri mezzi, agile, con riflessi e con grandi capacità anche in impostazione dal basso.

Si tratta di un estremo difensore moderno che ha conquistato tutti, compreso Inzaghi che lo vorrebbe come punto fermo. A tal proposito il giornalista di ‘Libero’, Fabrizio Biasin, ha sottolineato: “Simone Inzaghi si è opposto alla cessione di Andrè Onana, ritenuto fondamentale per l’idea di calcio inzaghiana”.

Il collega ha quindi evidenziato come “cedere il portiere camerunese potrebbe portare sì tanto grano ma costringerebbe la guida tecnica a ricominciare da capo col nuovo portiere”.

Onana in questa prima stagione interista è risultato importante, collezionando in totale 41 presenze con 19 clean sheet, nonostante la presenza ingombrante alle spalle di un veterano come Handanovic.