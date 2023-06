Bellingham UFFICIALE al Real Madrid: domani la presentazione

Colpo da novanta del Real Madrid che ufficializza l’arrivo in Spagna di Jude Bellingham: il comunicato del club

Il primo grande botto della sessione di calciomercato ormai alle porte lo piazza il Real Madrid, che non perde tempo ed acquisisce le prestazioni di Jude Bellingham, centrocampista inglese classe 2003 proveniente dal Borussia Dortmund.

42 presenze con ben 14 gol e 7 assist in questa annata al BVB per l’inglese, che aveva da tempo catalizzato l’attenzione dei maggiori top club europei. A spuntarla a suon di milioni è stato il Real che ha ufficializzato il tutto con la seguente nota: “Real Madrid C.F. e Borussia Dortmund hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Jude Bellingham, che resterà legato al nostro club per le prossime sei stagioni”.

Dal comunicato si apprende anche che domani, giovedì 15 giugno, alle 12:00 alla Ciudad Real Madrid, si svolgerà la cerimonia di presentazione.