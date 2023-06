Asta fantacalcio: come dividere budget 250 crediti?

Tutti giocano al fantacalcio, uno dei giochi più importanti legati al calcio; andiamo a vedere come dividere un budget da 250 crediti.

La stagione si è conclusa ma le società si stanno già preparando per l’anno 2023-2024; insieme ai club, anche i tifosi stanno iniziando a studiare per essere pronti al meglio per la prossima stagione di fantacalcio.

Si tratta di un vero e proprio fenomeno sociale che raccoglie persone di tutte le età; sono veramente tante le persone che giocano al fantacalcio e, anno dopo anno, si danno battaglia per primeggiare nel loro campionato.

Intorno al fanta esiste un vero e proprio mondo dall’asta per la composizione della rosa al mercato di riparazione passando per la strategia nell’andare a scegliere un giocatore rispetto ad un altro.

E’ chiaro che, esattamente come per i club che usano le finestre di mercato per andare a comporre le rispettive rose, anche nel fantacalcio il momento dell’asta è fondamentale.

Si tratta, come detto, del momento in cui si vanno a comporre le rispettive rose; serve il giusto mix di intelligenza, furbizia e fortuna per riuscire a formare una squadra competitiva che possa andare a vincere il campionato.

Fondamentale, nel momento dell’asta, la strategia nell’utilizzo dei crediti; bisogna fare particolare attenzione per non andare a spendere troppo su determinati giocatori o il rischio di avere una rosa squilibrata è veramente alto.

A livello di crediti non esiste una regola precisa ma possiamo dire come, in fase di asta, si possano avere 1000 crediti, 500 o 250; ovviamente, a seconda del budget, bisogna andare ad adottare una strategia ben precisa per formare la rosa il più competitivo possibile.

Il rischio, come detto, è quello di spendere più del dovuto in un reparto o per un giocatore quando, invece, serve essere il più equilibrati possibili tenendo ovviamente conto di quanto un centravanti faccia la differenza rispetto ad un difensore. Andiamo a vedere come dividere, nel migliore dei modi, un budget di 250 crediti.

Asta fantacalcio: quanti crediti usare per i portieri?

Stando a quanto riporta fanta.soccer, con una base di 250 crediti è opportuno non spendere oltre i 20 crediti per i portieri.

Il budget generale è sicuramente minimo e, proprio per questo, bisogna essere intelligente nella ripartizione dei crediti; per gli estremi difensori si può scegliere di andare a spendere per tre portieri diversi (probabilmente nessuno di un top club) o un portiere topo con le sue riserve almeno non si rischia mai di giocare in dieci.

Asta fantacalcio: quanti crediti usare per i difensori?

Per quanto riguarda i difensori, invece, non si deve andare oltre i sessanta; dovendo portare in rosa otto difensori sarà fondamentale, anche in questo caso, evitare di spendere troppo per un singolo giocatore.

La strategia migliore potrebbe essere quella di scegliere giocatori titolari anche se non in squadre di vertici e perciò rinunciando ad elementi in grado di portare bonus come magari un terzino alla Theo Hernandez o un centrale particolarmente pericoloso sulle palle inattive come può essere Bremer.

Asta fantacalcio: quanti crediti usare per i centrocampisti?

Passiamo, ora, alla parte sicuramente più interessante quando si va a fare l’asta del fantacalcio; facciamo riferimento, ovviamente, a centrocampo e attacco dal momento che in questi due reparti si trovano diversi giocatori in grado di portare bonus tra assist e gol.

A livello di centrocampisti, con un budget di partenza di 250 crediti, il consiglio sempre secondo quanto riporta fanta.soccer è quello di spendere ottanta crediti massimo. Con un budget del genere è chiaro che si può puntare, al massimo, a due top per poi andare a completare la rosa con giocatori di completamente.

Asta fantacalcio: quanti crediti usare per gli attaccanti?

La parte più lunga nell’asta del fantacalcio è quella sugli attaccanti; stando sempre alle informazioni di fanta.soccer, con un budget di 250 crediti, bisogna spendere non più di novanta crediti per gli attaccanti.

L’idea, dunque, sembra essere quello di prendere un top più un paio di giocatori di sicuro affidamento e andare a completare il reparto con centravanti titolari ma senza troppe pretese a livello di bonus

Siamo di fronte a cifre sicuramente basse ma, con la giusta strategia, è possibile andare a formare una rosa interessante anche con un budget di 250 crediti; basta semplicemente non esagerare in un determinato reparto o per un determinato ruolo