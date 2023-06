“Allegri li ha usati”: altra bomba sulla Juventus

La conferma di Allegri sulla panchina della Juventus, continua a far discutere. Nel mirino quest’oggi alcuni dei giocatori utilizzati in stagione

Il direttore generale Maurizio Scanavino, con le sue parole sulla conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, ha scatenato una serie di reazioni, per la maggior parte contrarie a questa decisione.

Forte di un contratto da 7 milioni di euro più bonus valido fino al 30 giugno 2025, l’allenatore livornese ha sempre ribadito l’intenzione di voler restare alla guida della squadra bianconera. Nonostante le sirene arabe, con offerte da capogiro provenienti dall’Al-Hilal e dall’Al-Nassr di una sua vecchia conoscenza: Cristiano Ronaldo. E nonostante le sirene di un possibile addio continuino a risuonare fortissimo, Allegri continua a pianificare con club il futuro, sul mercato e non solo.

Una conferma, quella di Allegri che non è piaciuta, come detto, a moltissimi tifosi e addetti ai lavori. “Per uno o due anni, la Juve dovrà affrontare stagioni di passaggio, interlocutorie – le parole del giornalista Tony Damascelli a ‘Radio Radio’ – Non deve pensare di poter essere competitiva in Serie A o in Europa. Bisogna avere coscienza di una realtà che è totalmente cambiata. Ci sono giocatori che non vengono confermati, perché la cassa della società non se lo può permettere. Quali giovani ha valorizzato Allegri? Fagioli era reduce da un campionato positivo con la Cremonese. Miretti è un uomo mercato, è un giocatore normale. Kean non deve più giocare a calcio secondo me, non lo prenderei mai in nessuna squadra. Allegri non ha investito su questi calciatori, li ha usati in emergenza, altrimenti avrebbe puntato su altri”.

“Allegri l’errore più grande. Due opzioni per Vlahovic”

Sulla questione è intervenuto anche Stefano Agresti, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Vincere con tanti giovani è molto complicato. Per ricostruire su queste basi, bisogna essere molto bravi. La Juve in passato è stata abile a ricostruire, ma ha avuto anche periodi difficili, come il primo anno di Marotta alla Juve. Poi, con l’arrivo di Conte è cambiato tutto”. Mentre Furio Focolari ha un giudizio tranchant su Allegri e Vlahovic: “Per Vlahovic, la Juve ha due possibilità. Se lo vendi, fai cassa. Oppure ne fai l’alfiere, il punto di riferimento di questa rinascita. L’errore più grave, però, è quello di tenere Allegri. E con lui in panchina, la valorizzazione dei giovani non arriva”. Dunque, ancora caos in casa Juventus, in attesa di ulteriori aggiornamenti tra mercato e panchina.