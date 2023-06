WEmbrace Games a Roma: anche Totti con Bebe Vio per l’evento benefico

WEmbrace Games, Totti e non solo con Bebe Vio per l’evento benefico organizzato a Roma. Tutti i dettagli della serata

I WEmbrace Games 2023 non hanno deluso le attese. L’evento ha illuminato la serata romana di lunedì 12 giugno, in uno Stadio dei Marmi gremito e in festa.

Tanti i protagonisti d’eccezione per l’evento organizzato da Associazione art4sport ONLUS, fondata nel 2009 “Bebe” Vio. Insieme alla campionessa paraolimpica di fioretto erano presenti Francesco Totti, la cantante Malika Ayane, il conduttore televisivo e radiofonico Rudy Zerbi, e ancora gli attori Giorgio Pasotti, Ludovico Tersigni e Cristiano Caccamo, il comico e influencer Danilo Contaldo (noto come “Danilo da Fiumicino”), la pilota Vicky Piria e il ballerino Samuel Peron. L’edizione di quest’anno, l’undicesima, è stata condotta ancora una volta dal Trio Medusa.

Una fusione tra divertimento e sana competizione in una sequenza di gare molto impegnative, caratterizzate da gioco di squadra e collaborazione. Sono i valori fondanti di Associazione art4sport ONLUS, che ha come scopo quello di studiare, realizzare e finanziare le costose protesi e le attrezzature necessarie per la pratica dello sport paraolimpico.