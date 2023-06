Svolta Milinkovic-Juventus: la scelta ormai è stata fatta

Svolta per Milinkovic-Savic, via dalla Lazio ma resta in Serie A: la scelta è ormai stata fatta, non ci sono più dubbi

Il destino di Milinkovic-Savic potrebbe essere lontano da Roma. La situazione è ormai chiara da mesi con il centrocampista serbo che è legato alla Lazio fino al 30 giugno 2024.

Stando così le cose, la società biancoceleste ha due strade di fronte a sé: il rinnovo del 28enne di Lleida oppure l’addio già quest’estate, per non correre il rischio di perderlo a zero tra dodici mesi. Proprio quest’ultima è l’ipotesi più probabile e sono tante le squadre pronte a farsi avanti per strapparlo a Sarri.

Sulle tracce di Milinkovic ci sono tutte le big di Serie A e non mancano interessamenti dall’estero. Il suo destino però appare segnato ed è la Juventus la squadra che potrebbe sfruttare le qualità del talento serbo dal prossimo anno.

Calciomercato, Juventus-Milinkovic: scelta fatta

I bianconeri sono la squadra che potrebbe trarre i maggiori vantaggi dall’acquisto di Milinkovic-Savic, almeno stando a quanto affermato dagli utenti di Calciomercato.it.

Sul nostro canale Telegram abbiamo, infatti, chiesto: “Il futuro di Milinkovic-Savic torna ad essere in bilico: in quale squadra di Serie A farebbe maggiormente la differenza il Sergente?”. La risposta è stata un vero e proprio plebiscito per la Juve che ha preso il 47% di voti.

Molto staccato il Milan, secondo con il 22% di preferenze. Meno credibile, almeno per chi ha risposto al nostro sondaggio, la pista Inter che prende il 18% di voti. Poco probabile la destinazione estera che si ferma al 7% di preferenze, meno ancora le possibilità di restare alla Lazio (appena il 5%). A completare il quadro c’è l’1% di voti che va all’opzione ‘altro’.

Ma è la Juventus l’opzione giudicata più probabile per Milinkovic ed è il suo arrivo in bianconero che potrebbe fare davvero la differenza.