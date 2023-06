Mbappe-PSG, nuova rottura e addio: aut aut ad Al-Khelaifi

Il campione francese ha comunicato al club che non eserciterà l’opzione per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2024

Mbappe-PSG, nuova rottura. Stavolta potrebbe essere quella definitiva. Dopo il rinnovo faraonico a maggio 2022, al campione francese è tornata ‘voglia’ di Real Madrid.

Come riporta ‘Le Parisien’, Mbappe prendersi l’eredità di Benzema, trasferitosi in Arabia a fronte di una proposta ultra-milionaria. Così ha informato il club dell’emiro che non intende esercitare l’opzione rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024.

In sostanza, Mbappe ha messo di nuovo spalle al muro Al-Khelaifi e soci: o mi vendete questa estate, oppure me ne vado a zero fra un anno. Un aut-aut accolto malissimo dallo stesso Al-Khelaifi. Da capire se il Real si muoverà subito per Mbappe, oppure se attenderà altri dodici mesi per farlo suo a parametro zero.