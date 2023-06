L’Inter vola a Londra, da Lukaku a Onana: in ballo 5 nomi

Incontro previsto tra Inter e Chelsea: sul piatto Lukaku e Onana, ma non solo. Altri tre calciatori nel mirino dei nerazzurri

Ora può partire il calciomercato anche per l’Inter. Archiviata la finale di Champions, tra orgoglio e dispiacere, per i nerazzurri è tempo di programmare la prossima stagione.

Diversi i nodi che Marotta e Ausilio dovranno risolvere, tra le incertezze sul futuro di Dzeko alla fine del prestito di Lukaku, passando per le possibili cessioni eccellenti come quella possibile di Onana. Proprio del belga e del portiere camerunese si parlerà in un incontro con il Chelsea che si terrà nei prossimi giorni.

Un vertice programmato da tempo e che servirà a chiarire quel che potrebbe succedere con l’attaccante di Anversa. Lukaku non ha nascosto la volontà di restare all’Inter, ma c’è da vedere la posizione di Pochettino e successivamente la disponibilità del club londinese a rinnovare il prestito del calciatore.

Sul tavolo anche il nome di Onana, che piace al Chelsea, ma non soltanto. Potrebbero, infatti, finire altri tre nomi nei discorsi tra Inter e i Blues.

Calciomercato Inter, 5 i nomi sul tavolo con il Chelsea

Al di là di Onana e Lukaku, infatti, l’Inter potrebbe chiedere informazioni su Kalidou Koulibaly. Il centrale ex Napoli è reduce da una stagione non particolarmente positiva a Londra e i nerazzurri sarebbero interessati ad un suo ritorno in Serie A, in prestito.

Altri nomi che intrigano la dirigenza interista sono quelli di Chalobah e Loftus-Cheek. L’Inter vola a Londra: si può infiammare il mercato.