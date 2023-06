Bocciatura senza appello per Vlahovic: “Non merita quella maglia”

Per Dusan Vlahovic arriva la clamorosa bocciatura che segna una svolta anche per il suo futuro: “Non sta rispettando le aspettative”

Dusan Vlahovic bocciato. Reduce da una stagione non all’altezza dei numeri delle precedenti annate, il bomber serbo potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di mercato.

Rallentato dagli infortuni e da una squadra che ha faticato a trovare la via del gol, il 23enne di Belgrado è uno dei profili seguiti da alcune delle più grandi società d’Europa, dal Bayern Monaco – che si è un po’ defilato – alle big della Premier League. Tra i club interessati a Vlahovic c’è anche il Real Madrid, alla ricerca di un attaccante dopo l’addio di Karim Benzema, volato in Arabia Saudita dove sfiderà il suo ex compagno Cristiano Ronaldo.

Proprio i blancos potrebbero sfruttare la rottura tra Mbappé e il Psg per portare al ‘Bernabeu’ il forte attaccante francese. Di questo ha parlato, intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, Manu Sainz, giornalista spagnolo di AS, che si è detto convinto che il 23enne parigino alla fine vestirà la maglia del Real.

“Non so se quest’anno o il prossimo, ma la telenovela finirà con Mbappé al Real Madrid. Non è un caso che la volontà di non prolungare il contratto sia uscita ora che ci sono due mesi di mercato davanti”. Per un francese destinato al Bernabeu, un Vlahovic ‘bocciato’.

Calciomercato Juventus, Sainz: “Vlahovic non da Real”

Il collega spagnolo non esclude la possibilità che il Real punti un altro attaccante e da questo punto di vista esclude la pista Vlahovic.

“La prima opzione è Mbappé come post Benzema, è il colpo sognato da Perez. Kane non lo ha mai amato in modo particolare, anche per l’età. Piace ad Ancelotti, ma il presidente andrebbe su un giocatore più giovane”.

Il profilo ideale sarebbe in questo caso Osimhen: “Ha dimostrato di essere un calciatore importante. Non credo al contrario che Vlahovic abbia referenze positive a Madrid. Era nella lista, ma non ha rispettato le aspettative”. Ecco allora che il bomber serbo è da depennare dagli obiettivi del club spagnolo: “Non ha il merito per essere candidato alla maglia del Real”.