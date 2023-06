Asta Fantacalcio: come dividere budget 1000 crediti

Come suddividere un budget di 1000 crediti all’asta del Fantacalcio? Ecco quanti usarne per portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.

Ogni anno, dopo la stesura dei calendari e l’ufficializzazione delle date di inizio della stagione, ci si organizza per l’asta del fantacalcio; stiamo parlando di uno dei giochi più importanti legati al mondo del calcio anche se definirlo gioco è, forse, sbagliato.

L’attenzione, la cura e la serietà che si mette nel fare il fantacalcio è maniacale; la gente studia durante l’estate le caratteristiche dei giocatori, si informa sul ruolo e sui bonus portati in passato.

Il tutto, ovviamente, per farsi trovare pronti all’asta; generalmente sono due le aste del fantacalcio e sono collegate con le sessioni di mercato.

Al termine della finestra estiva ci si riunisce per formare la propria squadra e, al termine della finestra invernale ci si riunisce per migliorare le proprie rose in base ai giocatori acquistati dalle varie squadre.

Nonostante sia, come detto, un gioco anche il fantacalcio ha le sue regole e una di queste riguarda i crediti da utilizzare per la formazione della rosa.

La questione è molto semplice: più crediti si hanno a disposizione e maggiore è la possibilità di avere una squadra forte anche se, da questo punto di vista, bisogna fare attenzione al classico rovescio della medaglia.

Avere tanti crediti, ma non saperli gestire, può portare ad uno squilibrio della rosa e questo non è mai buono per il corso del campionato. Ecco perché dobbiamo saper gestire al meglio i crediti e dividere la spesa, nel modo più corretto possibile, a seconda dei reparti. A tal proposito vediamo come gestire l’asta con un budget da 1000 crediti, il massimo possibile per formare una rosa.

Asta fantacalcio: quanti crediti usare per i portieri?

Iniziamo andando a ripetere una cosa molto importante: avere a disposizione mille crediti non significa, per forza di cose, spendere senza un criterio perché il rischio di trovarsi con pochi crediti per l’attacco (parte fondamentale di una rosa) è altissima.

Serve ovviamente una strategia di partenza; prima di iniziare a fare l’asta bisogna farsi una tabella su quanto spendere per ogni reparto in modo da non sforare con il budget. Non esiste una regola precisa ma, di base, sarebbe opportuno non andare oltre un determinato tetto in modo da avere una rosa il più competitiva possibile.

Entriamo nel dettaglio: con una rosa da mille crediti, stando a quanto riportato da Fanpage, sarebbe opportuno spendere il dieci per cento (100) per i portieri.

Un budget sicuramente importante che ti permette di avere in rosa due estremi difensori di assoluto valore più un terzo che può essere il secondo di uno dei due titolari.

Asta fantacalcio: quanti crediti usare per i difensori?

Passando ai difensori, la cifra da spendere varia dai centoottanta ai duecento crediti, cifra decisamente importante.

Un tetto che ti permette di avere in rosa anche giocatori in grado di portarti bonus, come ad esempio i terzini di spinta alla Theo Hernandez o i centrali più pericolosi sulle palle inattive come può essere un Danilo.

Asta fantacalcio: quanti crediti usare per i centrocampisti?

Passiamo, ora, ai centrocampisti e agli attaccanti che di base rappresentano la parte più consistente della rosa dal momento che in questi due reparti si trovano giocatori in grado di portarti gol o assist per la tua squadra.

A livello di centrocampisti, sempre stando a quanto riferisce Fanpage, il budget da usare va dai 250 ai 400 tendente ovviamente ai 400 considerando il livello di giocatori che si trovano in questo reparto.

Asta fantacalcio: quanti crediti usare per gli attaccanti?

Concludiamo con gli attaccanti e qui arriviamo alla parte dell’asta dove, generalmente, si impiega più tempo dal momento che tutti cercano di portarsi a casa un bomber da venti gol. Il budget da utilizzare varia dai 300 ai 470 crediti.

Ovviamente bisogna sottolineare come l’asta cambi a seconda di quante persone compongono il campionato del fantacalcio; altra cosa importante è l’attenzione nel corso dell’asta. I partecipanti devono capire fin dove spingersi per un determinato giocatore.