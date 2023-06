Sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione: la sanzione stravolge la classifica

La decisione è arrivata e ha completamente stravolto la classifica: sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione, ecco cosa è successo

Una sanzione che stravolge completamente la classifica e che avrà un impatto anche sulla prossima stagione. Il campionato è finito, ma gli ultimi verdetti sono arrivati dalle aule dei tribunali della giustizia sportiva.

Se in Italia ha tenuto banco per mesi il caso Juventus, in Francia è toccato al Bordeaux essere al centro dell’attenzione. Il caso è scoppiato lo scorso 2 giugno quando era in corso la partita tra i Girondini e il Rodez, con gli ospiti in vantaggio per 1-0 con la rete di Lucas Buadés.

Proprio il centrocampista è stato la vittima di un’aggressione da parte di un tifoso del Bordeaux che, entrato in campo, lo ha colpito duramente: l’arbitro non ha potuto far altro che sospendere il match in maniera definitiva.

Ligue 2, sconfitta a tavolino e penalizzazione per il Bordeaux

Ora è arrivata la decisione ufficiale della Commissione Disciplinare LFP che va a stravolgere completamente la classifica per questa e la prossima stagione.

Entrando nel dettaglio è stata assegnata la sconfitta a tavolino al Bordeaux, oltre alla chiusura della Tribuna Sud per quattro partite e un punto di penalizzazione da scontare nella prossima stagione. Una decisione che ha conseguenze importanti per la classifica di Ligue 2: in particolare, i Girondini perdono la possibilità di essere promossi in Ligue 1, dove invece approda matematicamente il Metz.

Ribaltone anche in zona retrocessione con il Rodez che può festeggiare la salvezza ai danni dell’Annecy che invece chiude al quartultimo posto e quindi scende in Nazionale.