Scambio due per uno con l’Inter: Lukaku resta così

L’Inter vuole trattenere Lukaku, c’è da trattare con il Chelsea: i londinesi propongono il super scambio per chiudere l’affare

Per l’Inter c’è già da guardare al futuro, cercando di combattere la delusione per la sconfitta in finale di Champions League. Partendo dalla consapevolezza della forza della propria rosa, per riproporsi ad altissimi livelli il prossimo anno. E ripartendo da una certezza, nonostante gli errori di Istanbul: Romelu Lukaku.

Protagonista sfortunato della gara con il Manchester City, prima respingendo il colpo di testa a botta sicura di Dimarco e poi colpendo di fatto Ederson sulla linea di porta, il belga ha dato comunque un ottimo contributo nella parte finale della stagione, dimostrando di poter essere l’arma in più per la prossima stagione se assistito dalla condizione fisica. C’è naturalmente da trovare l’intesa con il Chelsea per il rinnovo del prestito. Andando a caccia di uno sconto, nell’ottica di Marotta, rispetto alle cifre spese quest’anno per accaparrarsi le sue prestazioni. Ma i londinesi, dal canto loro, potrebbero mettere sul piatto anche un’altra ipotesi intrigante.

Calciomercato Inter, Lukaku e non solo: doppio colpo dal Chelsea

Il Chelsea targato Pochettino vuole cambiare volto in diversi reparti, non è un mistero. E in casa Inter c’è qualcuno che potrebbe fare al caso dei ‘Blues’.

Si parla ovviamente di Onana tra i pali, visto che il nuovo allenatore non è convinto da nessuno dei nomi presenti in rosa, né da Kepa, né da Mendy. L’assalto al camerunense tra i pali è pronto a ripartire e come contropartite il Chelsea potrebbe offrire, secondo il ‘Sun’, sia Lukaku che Koulibaly. Il difensore senegalese in questa annata ha largamente deluso le attese, con un rendimento decisamente lontano dai propri standard. E potrebbe essere proprio lui il nome ideale per far quadrare il tutto. Giocatore che del resto è sempre piaciuto molto a Marotta, che potrebbe effettuare di buon grado una operazione rilancio.