La compagna di Berlusconi (Marta Fascina) è un’erede legittima del suo patrimonio? La verità…

Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi, potrebbe essere un’erede legittima del suo patrimonio? La verità.

Silvio Berlusconi è morto oggi, dodici giugno 2023.

Silvio Berlusconi è un personaggio decisamente noto della politica italiana e, per quattro anni, è stato Presidente del Consiglio. Ancora oggi resta una figura di spicco ed ha una notevole importanza all’interno della politica italiana.

E’ chiaro come una figura del genere attiri l’attenzione dell’opinione pubblica italiana e per questo sono rimasti tutti increduli di fronte alla notizia del suo ricovero in terapia intensiva al San Raffaele di Milano a seguito di una condizione di affanno respiratorio.

Sicuramente accanto a lui ci sarà la sua nuova compagna, Marta Fascina che è un membro della Camera Dei Deputati per Forza Italia dal 2018. I due si sono messi insieme tre anni fa dopo la fine della precedente relazione di Silvio Berlusconi.

Marta Fascina erede di Berlusconi?

Della compagna dell’ex Presidente del Consiglio non sappiamo molto (parliamo di una donna molto discreta) se non che si è laureata in Lettera alla Sapienza di Roma.

Marta Fascina, a livello economico, non ha diritto a nessuna eredità mentre per quanto riguarda il discorso politico non possiamo avere la stessa certezza anche se sembra esserci una possibilità dal momento che lei ha l’appoggio dei figli di Berlusconi, Marina e Piersilvio.

Ricordiamo che, l’anno scorso, si è unita in quello che è stato definito un “matrimonio simbolico” con l’attuale presidente del Monza, celebrato in una villa in Lombardia.