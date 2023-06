Lukaku e Koulibaly insieme: così l’Inter sigla il doppio colpo

L’ex centrale del Napoli potrebbe diventare il perfetto erede di Skriniar per la retroguardia nerazzurra

Con la sconfitta di Istanbul nella finale di Champions League contro il Manchester City, si è chiusa ufficialmente la lunghissima stagione dell’Inter. Giusto il tempo di riordinare le idee per smaltire la recente delusione europea, che la dirigenza nerazzurra riprenderà subito a lavorare per preparare la prossima stagione.

Sebbene al triplice fischio di Istanbul il presidente Steven Zhang abbia subito promesso ai suoi tifosi l’intenzione da parte del club di voler trattenere tutti i migliori calciatori della rosa di Simone Inzaghi, realisticamente – a fronte di offerte importanti – qualcuno potrebbe essere ceduto. Tra questi il principale indiziato sembra essere André Onana, grande protagonista della stagione nerazzurra e della finale giocata con grande personalità contro i marziani del Manchester City.

Il portiere camerunese, acquistato la scorsa estate a parametro zero dall’Ajax, era stato voluto fortemente dal direttore sportivo Piero Ausilio che – nonostante la squalifica di nove mesi che gli era stata comminata nel 2021 – aveva deciso di credere nelle sue qualità. Una scelta particolarmente fortunata, non solo per l’impressionante crescita evidenziata da Onana in questa stagione, ma anche per il valore del cartellino schizzato sui 60 milioni di euro.

Calciomercato Inter, scelto lo scambio per Onana: Lukaku e Koulibaly

Sul portiere da mese sembra essere particolarmente forte il pressing del Chelsea, pronto a liberarsi di Mendy e affidare la propria porta ad Onana.

Al possibile assalto atteso da Londra è stato dunque rivolto il lanciato proposto quest’oggi agli utenti di Calciomercato.it. Qualora, oltre a Lukaku, il Chelsea aprisse all’inserimento di un’altra contropartita tecnica all’interno dell’operazione, il preferito dai tifosi nerazzurri sarebbe di gran lunga Kalidou Koulibaly. L’ex centrale del Napoli, poco soddisfatto del suo primo anno in ‘Blues’, è stato infatti scelto dal 56,6% degli utenti di Twitter.

Dietro al difensore senegalese ha invece raccolto il 15,8% dei voti il suo connazionale, Edouard Mendy. Il portiere, penalizzato dall’arrivo in panchina di Graham Potter a stagione in corso, non rientra più nei piani del Chelsea per il futuro. Infine, solamente il 14,5% per Pulisic e il 13,2% per Loftus-Cheek.