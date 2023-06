Inzaghi fa tremare l’Inter: ecco perché non vuole firmare

L’Inter pronta a ripartire dopo la delusione in Champions League: il club e Inzaghi pianificano il futuro, le ultime sul rinnovo del tecnico ex Lazio

Simone Inzaghi imbriglia Guardiola, ma non basta all‘Inter per salire sul tetto d’Europa e vincere la Champions League.

I nerazzurri escono sconfitti dalla finalissima di Istanbul dopo il gol decisivo di Rodri nella ripresa e con tanti rimpianti. Prima Champions della storia per i ‘Citizens’ campioni d’Inghilterra, con l’Inter che spreca tanto soprattutto nel secondo tempo con Lautaro Martinez e Lukaku. Proprio il belga rimane in bilico e per il momento tornerà al Chelsea: solo in un secondo momento Marotta e Ausilio tratteranno l’eventuale rinnovo del prestito di ‘Big Rom’. Intanto nei prossimi giorni è probabile un primo vertice tra la dirigenza e Inzaghi per fare il punto della situazione sulle strategie di mercato per la prossima stagione e iniziare anche i negoziati per l’eventuale prolungamento del tecnico.

L’Inter e il rinnovo di Inzaghi: cosa chiede il tecnico a Marotta

Inzaghi sembrava sull’orlo del precipizio tre mesi fa dopo la serie di sconfitte in Serie A, prima della striscia vincente che ha portato l’Inter alla finale di Champions e a bissare il successo in Coppa Italia, oltre ovviamente al piazzamento tra le prime quattro in campionato.

Una bella rivincita per l’allenatore piacentino che, come scrive Il Giornale’, chiede delle garanzie solide per il futuro e si guarda anche attorno in caso di mancato accordo con i nerazzurri. Il rinnovo non è scontato, anche perché il profilo di Inzaghi ha iniziato già a circolare anche fuori dall’Italia e per lui potrebbero aprirsi delle occasioni ghiotte e prestigiose lontano dalla Serie A. Marotta non inizia mai la stagione con un allenatore in scadenza, ma per il rinnovo delle novità sostanziali potrebbero anche arrivare non prima dell’autunno. Inzaghi è legato fino al giugno 2024 all’Inter con un ingaggio da oltre 5 milioni di euro. Zhang continuare a spingere per la firma, almeno fino al 2025, dell’ex mister della Lazio, con il tecnico che chiede un salario superiore ai 6 milioni. L’ultima parola spetterà a Inzaghi che dall’altro canto potrebbe essere attratto dalle sirene estere…