Ex mogli ed ex fidanzate Berlusconi chi sono? Tutti gli amori del Cavaliere

Da Veronica Lario a Marta Fascina: tutti gli amori di Silvio Berlusconi. Ecco l’elenco completo delle ex mogli ed ex fidanzate del Cavaliere.

E’ chiaro che la giornata del dodici giugno 2023 sarà ricordata a lungo; la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi, a ottantasei anni, ha sconvolto il mondo della politica e dello sport.

Parliamo, infatti, di una figura decisamente influenza e che è stata determinante sotto molti aspetti; a livello calcistico, ad esempio, ha permesso al Milan di diventare una delle squadre più forti da un punto di vista nazionale ed europeo mentre il Monza, nel giro di pochi anni, è salito in Serie A e nell’ultima stagione ha ottenuto una meritatissima salvezza

Berlusconi è stata, come detto, una figura influente nel mondo politico e sportivo; ora, però, andiamo a vedere anche l’aspetto sentimentale del Cavaliere. Da questo punto di vista, infatti, sono diverse le storie che ha avuto nel corso della sua vita.

Carla Elvira Dall’Oglio

Iniziamo, per quanto concerne il discorso sentimentale, con la storia che Silvio Berlusconi ha avuto con Carla Elvira Dall’Oglio; stiamo parlando della prima moglie del fondatore di Forza Italia.

I due si sono conosciuti nel 1964 per poi sposarsi l’anno dopo; una storia molto importante dal momento che dal loro amore sono nati Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi. Il loro matrimonio è durato vent’anni con il divorzio arrivato nel 1985.

Veronica Lario

Abbiamo detto della fine del matrimonio, nel 1985, con Carla Elvira Dall’Oglio; la seconda moglie di Silvio Berlusconi è Veronica Lario con cui il Cavaliere si è spostato, con un rito civile, nel 1990.

Anche questa è stata una relazione molto importante; Silvio Berlusconi e Veronica Lario, infatti, hanno dato alla luce tre figli, Barbara, Eleonora e Luigi. La loro storia d’amore si è conclusa nel 2009 con il divorzio.

Marta Fascina

Silvio Berlusconi, nel 2020, ha iniziato una relazione con Marta Fascina; si tratta della deputata di Forza Italia con cui ha iniziato una storia d’amore nel 2020.

Su questa relazione va detta una cosa molto importante; la coppia, infatti, nel 2022 ha celebrato una cerimonia privata decidendo di sposarsi anche se in modo simbolico. Persona molto importante nella vita del Cavaliere dal momento che è stata al suo fianco fino all’ultimo.

Francesca Pascale

Passiamo, ora, alle ex fidanzate di Silvio Berlusconi e non possiamo non citare Francesca Pascale; lei è stata una showgirl prima di entrare in politica.

Con il Cavaliere ha iniziato una storia d’amore nel 2012; il loro rapporto si è interrotto otto anni più tardi, nel 2020.