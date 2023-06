Calciomercato Inter, reazione immediata alla delusione Champions: tutto in settimana

Calciomercato Inter, i nerazzurri masticano amaro dopo la sconfitta di Istanbul ma preparano subito il riscatto: giorni decisivi

La stagione dell’Inter si è conclusa con una grande amarezza, nella finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City. Nerazzurri più che all’altezza della situazione e che anzi possono recriminare per avere avuto, nella seconda parte della gara, le occasioni migliori, quanto meno per portare la gara ai supplementari, ma il risultato finale ha visto prevalere la squadra di Guardiola. E’ tuttavia già il momento di guardare al futuro per il club milanese, rilanciando subito le ambizioni in vista della prossima stagione. E con Marotta chiamato ad accelerare immediatamente sul mercato.

La volontà è naturalmente quella di rimanere competitivi in Europa e di tornare a esserlo ai massimi livelli in Italia, per provare a conquistare lo scudetto della seconda stella. Ed ecco perché la dirigenza si metterà già al lavoro per rinforzare adeguatamente una rosa comunque di grande valore. Per il primo colpo in entrata, potrebbero essere già decisivi i prossimi giorni.

Inter, sette giorni da dentro o fuori per Kessie: la situazione

E’ quanto riportano in Spagna, dove si parla in termini concreti della situazione Kessie, da tempo nel mirino dei nerazzurri. I fatti sono noti: l’ivoriano vorrebbe restare al Barcellona, il club gli ha comunicato che non avrà molto spazio e intenderebbe cederlo, il problema della trattativa con l’Inter sono i termini dell’accordo.

I catalani chiedono tra i 30 e i 35 milioni, cifra che l’Inter non può permettersi. Il tentativo sarà dunque quello di uno scambio. Al Barça, Dumfries e Correa non interessano, Brozovic potrebbe rappresentare la quadratura del cerchio. In ogni caso, il tutto si risolverà in pochi giorni. Stando alla testata iberica ‘Sport’, infatti, nella prossima settimana, in un modo o nell’altro, la trattativa si concluderà, sia con esito positivo, sia negativo, per la necessità del Barcellona di trovare un acquirente e di incassare.