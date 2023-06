Ancelotti fa causa al suo vecchio club: in ballo ci sono 2 milioni

Dopo l’addio, Carlo Ancelotti fa causa al suo vecchio club: una denuncia legata a contratti e accordi commerciali generali con la società

Finisce nel peggiore di modi il rapporto tra Carlo Ancelotti ed il suo vecchio club: il tecnico pronto a portare in tribunale la società dopo l’addio.

Sono passati quasi due anni dalla fine dell’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton. Un’esperienza con più bassi che alti per il tecnico di Reggiolo, poi tornato al Real Madrid. Dopo due anni, l’allenatore italiano sembra essere intenzionato a far cause al club con sede a Liverpool.

Carlo Ancelotti si è rivolto all’Alta Corte di Londra, citando in causa il suo vecchio club che ha allenato dal dicembre 2019 fino all’estate 2021. In quel lasso di tempo, per Ancelotti 67 partite con un bilancio di trentuno vittorie, quattordici pareggi e ventidue sconfitte. Il motivo della causa è legato la presunto mancato pagamento di una cifra di circa 2 milioni di sterline.

Everton, Ancelotti fa causa al suo vecchio club

Due anno dopo l’addio, ora Ancelotti trascina in tribunale i Toffees. In particolar modo, la causa sarebbe legata a contratti e accordi commerciali generali con l’allenatore che chiede il pagamento di circa 2 milioni di euro di sterline.

In particolar modo, il club avrebbe dovuto versare la cifra come bonus da corrispondere all’allenatore ex Milan che ora ha deciso di adire le vie legali al fine di ottenere la cifra che – da contratto – l’Everton avrebbe dovuto pagargli.