“Allegri vuole lasciare la Juventus”, l’annuncio che non lascia dubbi

Massimiliano Allegri e la Juventus potrebbero separare presto le proprie strade, la rivelazione sulla decisione del tecnico

Il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus non ha ricalcato la precedente esperienza. A Torino, avevano ripreso il livornese in sella per riannodare il filo con il lungo ciclo scudettato, ma le cose sono andate assai diversamente. E adesso, la sua posizione è più in bilico che mai.

Come parziale attenuante per i risultati deludenti, la situazione che soprattutto in questa stagione si è trovato a dover gestire per le vicende extra campo che hanno coinvolto il club e tra le quali non era semplice lavorare. Ma questo non elimina le sue responsabilità per una Juventus mai decollata e arrivata alla seconda stagione di fila senza trofei.

Il club sembrerebbe intenzionato a confermarlo, stando alle parole su di lui dell’ad Scanavino, ma l’ultima parola spetterà a John Elkann. Tuttavia, sulla scena c’è stata l’irruzione dell’Al Nassr, che come vi abbiamo raccontato ha proposto ad Allegri un triennale da 45 milioni complessivi. E adesso, l’addio inizia a prendere forma.

Juventus, Allegri ha optato per l’addio: ma le modalità sorprendono

Tuttavia, nonostante la notevole tentazione rappresentata dai dollari arabi, lo scenario che potrebbe prefigurarsi, a sorpresa, sarebbe un altro.

Lo riporta il giornalista e opinionista di ‘7Gold’, Marcello Chirico, che sul suo profilo Twitter spiega come Allegri starebbe pensando all’addio ai bianconeri, ma puntando a ottenere tutti i soldi che ancora gli spetterebbero da contratto: “Vorrebbe essere cacciato dalla Juventus ma senza buonuscite – scrive – Le faraoniche offerte arabe non gli interessano, pensa che accettare significherebbe uscire dal giro del calcio che conta“. La separazione è una ipotesi che inizia a farsi concreta, da capire con quali modalità. Di certo, anche a stagione finita, la Juventus non ha ancora smesso di tribolare.