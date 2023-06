Svolta Isco-Serie A: la firma è più vicina

Possibile svolta in arrivo per il ritorno in campo di Isco. Firma più vicina, Serie A sempre più lontana: ecco dove potrebbe ripartire l’ex Real Madrid

Il prossimo 30 giugno scadranno i contratti di diversi big che hanno deciso di non rinnovare con i rispettivi club. Queste prime settimane di calciomercato estivo sono dunque caratterizzate dai colpi a parametro zero.

Il primo, annunciato oggi, l’ha messo a segno la Roma di Josè Mourinho. Il club giallorosso ha ufficializzato la firma a zero dell’ex Lione Aouar, che si è presentato così ai tifosi: “Sono molto felice di aver firmato per la Roma, perché è un grande club con una grande storia. Credo sia il progetto giusto per me, con una squadra importante, calciatori forti e tifosi unici. Adesso sono giallorosso e sono pronto”. Ma non solo Aouar.

Tra gli svincolati spicca anche il nome di Isco. L’ex Real Madrid, reduce dalla breve parentesi al Siviglia, è ancora senza squadra e nelle ultime sessioni di mercato è stato a più riprese accostato anche alle squadre di Serie A. Il suo ritorno è sempre più vicino, ma a quanto pare non nel campionato italiano.

Isco vicino al Rayo Vallecano: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, Isco è ad un passo dal Rayo Vallecano. L’ex Real sarebbe sempre più vicino alla firma con la società spagnola.

Il fantasista ripartirà ancora una volta dalla Liga, dopo alcuni mesi di inattività e la deludente parentesi di Siviglia. La Serie A, invece, è sempre più lontana. Salvo sorprese, Isco sarà un nuovo giocatore del Rayo.