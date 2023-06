Succede di tutto: Verona-Spezia sospesa due volte

Match vibrate al Mapei Stadium per lo spareggio salvezza tra Verona e Spezia: l’arbitro Orsato sospende per due volte la partita

Il Verona vince lo spareggio e si salva: lo Spezia dopo tre stagioni torna in Serie B dopo il match del Mapei Stadium.

A Reggio Emilia finisce 3-1 per l’Hellas, trascinato dalla doppietta dello scatenato Ngonge. Ad aprire le marcature Faraoni, poi espulso nel secondo tempo per un fallo di mano sulla linea. Rigore parato successivamente da Montipò che ha ipnotizzato dal dischetto Nzola. A nulla è valso il momentaneo 1-1 nella prima frazione firmato da Ampadu. Partita elettrica, dove non sono mancati i colpi di scena: Orsato, arbitro della contesa, ha sospeso per due volte la gara. La prima al 63′ per lancio di fumogeni dal settore dello Spezia, la seconda nel recupero questa volta dopo che i sostenitori del Verona hanno lanciato a loro volto un paio di fumogeni sul terreno di gioco. In entrambe le occasioni Orsato ha interrotto per qualche secondo il match prima di riprendere le ostilità.