La panchina è in bilico: “Adesso è l’ultimo dei pensieri”

Potrebbe cambiare una nuova panchina per la prossima stagione. Tanta delusione dopo la sconfitta che sancisce la retrocessione

Si chiude nel peggiore dei modi la stagione dello Spezia. La squadra ligure soccombe per 3-1 nello spareggio salvezza contro il Verona e retrocede dopo tre stagioni in Serie B. Leonardo Semplici è comprensibilmente deluso a fine partita e lascia dei dubbi sulla sua eventuale permanenza in panchina. Il tecnico nato a Firenze è in scadenza il prossimo 30 giugno con lo Spezia: “Se resto anche in Serie B? Questo è l’ultimo dei miei pensieri in questo momento – la risposta di Semplici ai microfoni di ‘DAZN’ – Adesso voglio e vogliamo solo chiedere scusa ai nostri tifosi. Del resto vedremo più avanti con la società”.

Semplici poi analizza la partita e la sconfitta al cospetto del Verona che sentenzia la retrocessione del suo Spezia: L’amarezza è talmente grande che è difficile trovare le parole giuste per vivere questo momento. L’episodio chiave stasera è stato il rigore: potevamo accorciare e avevamo tutto il tempo per cercare il pareggio. Così non è stato e siamo tutti amareggiati. Nelle mie quindi partire allo Spezia potevamo certamente fare qualcosa in più, ma ormai è inutile accampare scusanti. Uno spareggio così non accadeva da tanti anni, però il regolamento è questo e c’è poco da dire”.