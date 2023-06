Joao Felix pedina di scambio: l’affare clamoroso lo ‘porta‘ alla Juventus

Calciomercato Juventus, dalla Spagna trapela una clamorosa indiscrezione che riguarda il futuro di Vlahovic. Lo scenario

Archiviata una stagione vissuta all’insegna di tantissime ombre e poche luci, la Juventus si prepara a programmare le prossime mosse. Aver sistemato la questione extra-campo rappresenterà sicuramente uno snodo cruciale, anche se quella che si è aperta ufficialmente sarà una sessione di calciomercato nella quale i bianconeri dovranno fare di necessità virtù.

La cessione di pezzi pregiati della rosa può creare scenari interessanti. Un nome molto chiacchierato nelle ultime settimane è ad esempio quello di Dusan Vlahovic, il cui futuro all’ombra della Mole è ancora tutto da scrivere. Colpa di una stagione nella quale il rapporto tra Max Allegri e il numero 9 della Juve non è quasi mai sbocciato e che potrebbe portare a clamorosi ribaltone. In realtà anche la permanenza del tecnico livornese in bianconero è ancora tutto da scrivere, ma questo è un altro discorso. Vlahovic fa gola a diverse big in giro per l’Europa che però, per un motivo o nell’altro, non hanno ancora affondato il colpo. Anche l‘interessamento del Bayern Monaco, tra gli altri, almeno per il momento si è limitato a sondaggi esplorativi per tastare il terreno.

Calciomercato Juventus, scambio Vlahovic-Joao Felix: dalla Spagna ne sono sicuri

Pur non considerando incedibile il suo gioiello, la Juventus non è però intenzionata a fare sconti. Solo un’offerta da almeno 80 milioni di euro, però, potrebbe ribaltare le carte in tavola. Proposta che per adesso non è ancora arrivata e non è detto che si possa materializzare.

Dalla Spagna, però, si sono letteralmente scatenati sull’argomento. Secondo quanto evidenziato da todofichajes.com, infatti, l’Atletico Madrid avrebbe riattivato i contatti per Vlahovic, mettendo sul piatto una contropartita tecnica da capogiro. I Colchoneros, infatti, sarebbero pronti ad offrire Joao Felix, rientrato dal prestito al Chelsea, pur di riuscire a mettere le mani sull’ex attaccante della Fiorentina. Ricordiamo che nel domino potrebbe rientrare anche Alvaro Morata: accostato a Juve e Roma, lo spagnolo – pur rinnovando il suo contratto con i madrileni – dovrebbe fare le valigie. Pur di convincere la Juve, però, l’Atletico punterebbe ad imbastire uno scambio con Joao Felix, che non rientra affatto nei piani di Simeone. Per adesso si tratta soltanto di una suggestione, in futuro chissà.