City-Inter, tra i colpevoli c’è anche lui: non regge la pressione e tradisce Istanbul

Hakan Calhanoglu era uno dei giocatori che più aveva gli occhi puntati addosso. Ha tradito le aspettative e ha messo in campo una delle sue peggiori prestazioni della stagione

Sono proprio coloro che per una stagione o per una parte di stagione sono stati i pilastri dell’Inter ad aver deluso di più durante la finale di Champions League fra Manchester City e Inter.

Il pacchetto completo offensivo, formato da Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku ha messo in campo prestazioni al di sotto delle aspettative. Il primo non ha inciso minimamente e al 53′ ha definitivamente lasciato il campo. Gli altri due hanno fallito le migliori occasioni dell’Inter.

Ma nella lista degli imputati non ci sono solamente loro. C’era anche un giocatore che doveva forse fare più di tutti quanti, perché giocava a casa sua. Hakan Calhanoglu, gli occhi della sua Turchia puntati addosso. Aspettative altissime più che deluse. Il centrocampista ha giocato una partita totalmente nell’ombra, nervosa, tesa. Il giocatore è poco incisivo, anche quando si tratta di far ripartire l’azione. Probabilmente il peggior Calhanoglu di tutta la stagione.

Calhanoglu al di sotto delle aspettative, ma i tifosi lo perdonano

Tutta Istanbul tifava per l’Inter, forse anche e soprattutto per il turco Hakan Calhanoglu. Il giocatore ha tradito la città e le aspettative dei tifosi nerazzurri.

Forse non è riuscito a gestire l’enorme pressione che, inevitabilmente, ha sentito in una notte così importante. Ma i tifosi non se la prenderanno con lui, con un giocatore che ha sempre dato tutto per la squadra e ha sempre dimostrato tanta intelligenza tattica e attaccamento alla maglia. Un giocatore prezioso per l’Inter, con il suo adattamento come regista che è stato a dir poco fondamentale per ovviare all’infortunio e all’assenza di Brozovic.