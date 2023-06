Ribaltata anche la Juve, UFFICIALE la firma del direttore sportivo

Novità in casa Juve: è infatti ufficiale la firma del direttore sportivo e questo cambia tutto per quanto riguarda il mercato.

La stagione della Juventus non si può certamente ritenere positiva; sul campo sono arrivati risultati deludenti dall’eliminazione ai gironi di Champions all’uscita in semifinale sia di Coppa Italia sia di Europa League. A livello extra calcistico, invece, la squadra ha dovuto fare i conti con i problemi relativi alla penalizzazione.

Le aspettative, ai nastri di partenza, erano ben diverse considerando il mercato fatto dalla Juventus nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato; sul campo, però, alcune operazioni hanno decisamente deluso. Non possiamo, infatti, non sottolineare la stagione negativa di Paredes e Pogba; il primo non è riuscito ad imporre la propria qualità all’interno del sistema di gioco bianconero mentre il francese ha dovuto fronteggiare ben tre problemi fisici.

La prossima stagione deve essere quella del riscatto con l’obiettivo di tornare a dominare il calcio italiano; per farlo serve operare sul mercato in maniera oculata e precisa senza gli errori che hanno caratterizzato le ultime sessioni di calciomercato della Juventus. Anche per questo il principale candidato per il ruolo di direttore sportivo è Giuntoli; il suo lavoro al Napoli è sotto gli occhi di tutti e le sue operazioni hanno permesso ai partenopei di costruire una rosa in grado di tornare a vincere il campionato. Minima spesa e massima resa: questo il motto di Giuntoli che ha operato in maniera eccellente in terra partenopea e sembrava essere l’uomo giusto per riportare la Juventus a grandi livelli.

Juventus, l’Empoli prolunga il contratto del DS: Giuntoli si allontana

E’ molto complicato, però, che De Laurentiis (presidente che tiene molto ai contratti) lascerà andare facilmente Giuntoli, specialmente direzione Juventus considerando la rivalità tra le due società. A questo bisogna aggiungere anche un altro aspetto che complica ulteriormente il possibile arrivo di Giuntoli nella Torino bianconera.

Stiamo parlando dell’ufficialità arrivata da Empoli; il club toscano, che in stagione ha ottenuto una salvezza ampiamente meritata, ha deciso di prolungare il contratto del proprio direttore sportivo. Pietro Accardi si occuperà ancora del mercato dell’Empoli fino al 2026. Una notizia che coinvolge direttamente sia il Napoli sia la Juventus; i partenopei, infatti, avevano individuato proprio in Accardi il primo profilo per sostituire Giuntoli.

Per quanto concerne i bianconeri invece, questa notizia rende ancora più complesso l’arrivo del direttore sportivo del Napoli. Non a caso la Juventus ha recentemente nominato Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo dei bianconeri; sarà lui ad occuparsi del mercato bianconero con l’obiettivo, come precedentemente accennato, di non commettere errori per permettere alla società bianconera di tornare immediatamente competitiva dopo una stagione da dimenticare il prima possibile.