Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 10 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 10 giugno 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 10 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

E’ la notte della finalissima di Champions League tra Inter e Manchester City, l’apertura della Gazzetta dello Sport: “Fateli nerazzurri“. L’Inter sogna la Champions contro i marziani del City. Inzaghi conta sulla storia e la condizione di Lautaro. Dzeko favorito su Lukaku: l’obiettivo è la quarta Coppa dei Campioni. E Guardiola provoca…

“Solo tu“, titola il Corriere dello Sport in prima pagina. Dopo due finali perse, l’Italia chiede all’Inter la gioia più grande in Champions League. Inzaghi con Dzeko, Guardiola con la squadra più forte del momento. “Italiano non tradisce“: niente Napoli, il tecnico resta a Firenze.

Anche Tuttosport ovviamente apre con la finale di Champions a Istanbul: “Niente paura“. L’Inter ci prova contro il mostruoso Manchester City. Haaland spaventa? Lautaro ha vibrazioni Mondiali: “Noi cuore e coraggio”. “Juve, tutti hanno un prezzo“: pochi gli intoccabili nella rosa di Allegri. Un campione del mondo per il Toro: Acuna. Vanato tratta l’argentino del Siviglia.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 10 giugno

C’è Haaland in prima pagina sul Sunday Express nel giorno della finalissima tra Manchester City e Inter: “This is my dream” si legge sul quotidiano inglese. Il centravanti norvegese e il City sono pronti a prendersi la gloria e vanno a caccia del Treble. In Spagna, il catalano Diario Sport lancia Guardiola: “Forza Pep!“. Il tecnico può rivincere la Champions a distanza di dodici anni dall’ultima volta sulla panchina del Barcellona.