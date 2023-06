Occasione nerazzurra, la clausola agevola Marotta

Occasione per l’Inter dal mercato dei parametri zero, c’è una clausola che può agevolare i nerazzurri

C’è una finale Champions League da giocare e da vincere, anche se l’ostacolo sembra essere davvero difficile da sormontare. In casa Inter prima si pensa alle questioni di campo, poi ci si dedicherà al calciomercato.

E in ottica acquisti, il club nerazzurro starebbe pensando a qualche occasione a basso costo o a parametro zero dal mercato. Una arriverebbe dalla Spagna e corrisponde al nome di Dani Ceballos. Il centrocampista vedrà scadere il suo contratto con il Real Madrid alla fine di giugno e ancora sembra regnare l’incertezza in merito al suo futuro.

Clausola anti-Barcellona, occasione Ceballos per l’Inter

La possibilità di un rinnovo contrattuale con il Real Madrid non è assolutamente da escludere, ma ci sono club che puntano all’affare a costo zero e tra questi, appunto, c’è anche l’Inter.

I nerazzurri, insieme ad altre società, soprattutto spagnole e inglesi, stanno valutando con attenzione la pista Ceballos. Per l’Inter l’affare non è semplice: certo il presentarsi alla porta del giocatore come finalista della Champions League è una carta molto importante, ma il giocatore valuta con attenzione sia il ritorno al Real Betis, sia la possibilità di un rinnovo con i ‘Blancos’. Di certo però una rivale è esclusa dalla corsa al classe 1996: si tratta del Barcellona.

I catalani, complici situazioni finanziarie complesse, stanno valutando tanti profili a costo zero o comunque a prezzo di saldo e Ceballos è uno tra questi. Nel contratto del giocatore andaluso però è presente proprio una clausola anti-Barcellona. Una mossa voluta e stipulata da Florentino Perez, attuata anche per Marco Asensio. Mentre però l’attaccante ha annunciato il suo addio, il centrocampista non si è ancora espresso in merito al proprio futuro. Le speranze dell’Inter non sono quindi vane: la fuoriuscita del Barcellona sicuramente rappresenta un ostacolo superato.