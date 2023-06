Marotta gongola prima della finale: addio certo e scambio con l’Inter

L’Inter questa sera affronta il Manchester City nella finale di Champions: intanto arriva un’apertura importante sul mercato

Il Barcellona ha deciso: via gli esuberi per finanziare il mercato e rispettare i paletti imposti dalla Liga e dal presidente Tebas.

Entra fine giugno servono due cessioni al Barça per dare ossigeno al bilancio e rimettere in carreggiata i conti, previa il via libera per le operazioni in entrata e rafforzare così la rosa con gli obiettivi richiesti da Xavi. Tre sono i maggiori indiziati a lasciare la Catalogna come riporta stamane ‘Diario Sport’ in Spagna: Ansu Fati, Ferran Torres e Kessie. Il canterano blaugrana per ora ha rifiutato tutte le offerte e spinge per restare, nonostante il tentativo dell’agente Jorge Mendes di piazzarlo in Premier League al Wolverhampton. Ansu Fati non cambia idea e il club sta cercando di fargli cambiare idea. Situazione simile anche per Ferran Torres, fortemente voluto da Xavi quando vestiva la maglia del Manchester City. Adesso il nazionale spagnolo non è più indispensabile ed è finito sul mercato. Su di lui occhio a un possibile ritorno di fiamma della Juventus, da tempi non sospetti sulle tracce del mancino classe 2000.

Calciomercato Inter, esubero Kessie: scatto per ripotarlo a Milano

Ma occhio soprattutto alla situazione di Franck Kessie, oggetto dei desideri dell’Inter fin dai tempi della militanza con la maglia del Milan.

L’ivoriano ha lasciato Milanello la scorsa estate a parametro zero e in Catalogna ha trovato spazio soltanto nella seconda parte di stagione. Il Barcellona e Xavi non lo hanno però mai considerato un perno dell’undici blaugrana a adesso la decisione di metterlo sul mercato dopo una sola stagione. Kessie ha un ingaggio da oltre 6 milioni di euro a stagione e per lui ci sono stati dei sondaggi anche dalla Premier League. Il Barça chiede una cifra superiore ai 30 milioni di euro per il 27enne centrocampista, ma se non dovesse trovare acquirenti a quel prezzo aprirebbe per un eventuale scambio all’Inter. Marotta e Ausilio avrebbero proposto Dumfries e Correa, profili scartati dal Barcellona. In auge potrebbe così ritornare l’intreccio con Brozovic, anche se la dirigenza interista punterebbe a una formula diversa con il prestito con diritto di riscatto per riportare Kessie a Milano.