Inter, esplode la bufera: ‘mandato via‘ dopo la finale

Da pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gioco della finale di Champions League: al termine di 45 minuti molto equilibrati, l’Inter a limitare le bocche da fuoco dei Citizens. Primo tempo chiuso a reti bianche, con Onana che è stato costretto soltanto ad un intervento di rilievo, su una conclusione di Haaland.

Gli uomini di Inzaghi non hanno subito il forcing del City se non in sporadiche situazioni di gioco. Molto buona la distanza tra i reparti, con Barella e compagni che sono riusciti anche a recuperare qualche palla importante nella metà campo avversaria per far ripartire immediatamente l’azione. L’unica nota stonata di questo primo tempo dell’Inter si chiama Denzel Dumfries: l’olandese, puntato con costanza da Grealish, si è perso l’attaccante inglese in un paio di circostanze, tergiversando troppo in un’occasione quando, dopo una proiezione offensiva, avrebbe dovuto crossare in area di rigore per capitalizzare al meglio una chance. La prova di Dumfries è stata aspramente criticata dai tifosi dell’Inter che hanno preso d’assalto i social, esternando tutto il proprio disappunto. Ecco una rapida carrellata:

GIURO che se vedo ancora #Dumfries l’anno prossimo titolare sfascio qualcosa. Impresentabile. #Inter — Andrea (@Andreeew0999) June 10, 2023

Neanche #Dumfries sa che ci fa in campo in una finale di Champions — Devis Ucarlo (@Devis__Ucarlo) June 10, 2023

Dumfries è veramente impresantabile a questi livelli. Karsdorp è un fuoriclasse a confronto (serve?) — Zuper (@AndyTheZup) June 10, 2023

Dumfries perché hai aspettato così tanto? 😭 — Raff (@Raff_IF) June 10, 2023

Dumfries ammazza ancora una volta il momentum con le sue indecisioni palla al piede. #ManchesterCityInter — Valerio Pinerolo (@ValerioPinerolo) June 10, 2023