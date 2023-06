Giuliano Simeone, chi è il figlio del Cholo Simeone?

Giuliano Simeone è il figlio di Diego, tecnico dell’Atletico Madrid; andiamo a scoprire le caratteristiche del giocatore.

Dal 2011 è alla guida dell’Atletico Madrid ed è diventato uno dei tecnici più importanti nella storia del club spagnolo.

Alla guida dei Colchoneros ha portato otto trofei e tra questi non possiamo non menzionare i due campionati; vincere la Liga, con due superpotenze come Barcellona e Real Madrid, non è mai facile e per questo quanto fatto da Simeone ha ancora più valore.

Simeone è, senza ombra di dubbio, uno dei tecnici più bravi degli ultimi dieci anni considerando lo status che ha portato all’Atletico e cosa è riuscito a fare contro club con maggiore potenza economica.

Non solo Diego Simeone; il tecnico, infatti, può contare sui propri figli per continuare una dinastia che può scrivere ancora pagine importanti nella storia del calcio. Andiamo a scoprire qualcosa di più su Giuliano Simeone, figlio del tecnico dell’Atletico Madrid.

Caratteristiche fisiche, come gioca, piede ruolo, somiglianza con il padre

Giuliano Simeone è un classe 2002 e gioca come attaccante nel Real Saragozza anche se il suo cartellino è di proprietà dell’Atletico Madrid, club allenato dal padre.

Alto 1 metro e 73 è un centravanti che può essere impiegato anche come ala sinistra e, all’occorrenza, esterno offensivo di destra.

Il suo piede preferito è il destro; in questa stagione si è messo in evidenza dando un contributo importante sia in termini realizzativi sia per quanto riguarda gli assist. Parliamo di un giocatore cresciuto, come riportato da Goal, nel River Plate.

Si mette subito in evidenza per la sua capacità realizzativa all’interno dell’area di rigore; il vizio del gol fa parte della famiglia Simeone.

Il padre, pur essendo stato stato un centrocampista, era un giocatore molto abile nell’inserimento e questo lo ha portato a realizzare ottantaquattro gol in carriera; per quanto riguarda il fratello, invece, ha dato un contributo fondamentale alla stagione del Napoli.

E’ chiaro che rispetto al padre, Giuliano deve trovare la via della rete con maggiore continuità essendo di mestiere un centravanti. Portare il cognome Simeone non dove essere semplice ma il giocatore (così come il fratello Giovanni) ha la personalità per non subire questo tipo di pressione e non è una cosa da poco.

Possiamo, però, sottolineare come la dinastia Simeone sia destinata a regalare tante soddisfazioni nel mondo del calcio. Non solo Giovanni ma ci si aspetta tanto anche da Giuliano Simeone, attaccante con una carriera decisamente promettente.