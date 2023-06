Dall’Inter alla Juventus: 13 milioni per il via libera

La Juventus a caccia di rinforzi per completare la rosa di Allegri in vista della prossima stagione: torna di moda un obiettivo, nel mirino anche dell’Inter

La Juventus conferma Massimiliano Allegri, anche se le voci su una ricchissima offerta dall’Arabia Saudita potrebbero cambiare le carte in tavola sulla panchina bianconera.

Intanto l’allenatore livornese ha incrociato la dirigenza della Continassa per pianificare il mercato e una casella che necessità di rinforzi è sicuramente il binario destro dello scacchiere juventino. De Sciglio resterà ai box per diversi mesi dopo il grave infortunio al ginocchio, mentre il rinnovo di Cuadrado rimane in bilico: si farà soltanto se il colombiano abbasserà (e di molto) le preteste sull’ingaggio rispetto ai 5 milioni di euro attuali. Cambiaso rientrerà dal prestito al Bologna, ma ci vorrà necessariamente un’altra pedina per completare la rosa in quella zona del campo. L’ultima idea porta a Lucas Vazquez in uscita dal Real Madrid, mentre restano in piedi le ipotesi Holm dallo Spezia e Maehle in forza all’Atalanta.

Calciomercato Juventus, torna di moda Singo: sorpasso sull’Inter

Non tramonta comunque neanche l’opzione Singo, già seguito dalla Juventus nelle scorse sessioni di mercato.

Il 22enne ivoriano è in scadenza tra un anno e le trattative sul rinnovo restano in fase di stallo: il Torino perciò potrebbe cederlo al miglior offerente già questa estate, per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. Stando a ‘La Stampa’ gli agenti del giocatore avrebbero proposto il loro assistito alla Juve per capire se i bianconeri siano ancora interessati o meno all’esterno destro classe 2000. Il ‘Toro’ senza rinnovo non potrà chiedere la luna e Singo potrebbe liberarsi per 13-15 milioni di euro in estate. Oltre alla Juventus, l’ivoriano rimane nei radar anche dell’Inter soprattasso se Dumfries e Bellanova dovessero lasciare Milano nelle prossime settimane.