Dal West Ham alla Juve, Commisso ne ha per tutti: “Noi non lo avremmo fatto”

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente della Fiorentina ha puntato il dito contro la Juve, esaltando le cessioni di Chiesa e Vlahovic

È un fiume in piena Rocco Commisso. Difficile da arginare, il presidente della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa all’indomani della conferma di Vincenzo Italiano alla guida della squadra, togliendosi come di consueto qualche sassolino dalla scarpa.

Reduce da due finali perse contro Inter e West Ham, il numero uno dei gigliati ha puntato il dito contro la Juventus per il suo tweet di complimenti alla squadra inglese dopo la vittoria della Conference League. “Non mi è piaciuto per niente. Non so chi prende le decisioni in quella squadra, ma la Fiorentina non lo avrebbe mai fatto”. Dopo aver piazzato il primo strale, Commisso ha lanciato un’altra frecciata ai bianconeri. “Ho venduto Chiesa e Vlahovic per 135 milioni e comprato Cabral e Jovic per 15. I due attaccanti della Juve quest’anno hanno fatto 15 gol in due, i miei 25. Se potessi, farei tutti i giorni affari simili”.

“Gli altri fanno debiti – ha proseguito l’imprenditore – noi mettiamo il cash ogni anno, 35 milioni di liquidità. Questa stagione è positiva, abbiamo perso solamente contro l’Inter e contro gli “animali” del West Ham“.