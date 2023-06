City-Inter, nube di fumo nera sopra l’Ataturk: che cosa è successo

A poche ore dalla sfida fra il Manchester City e l’Inter di Simone Inzaghi una nube nera di fumo si è dipanata nei pressi dello stadio Ataturk di Istanbul

Che cosa è successo e sta succedendo allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul in questo sabato di inizio giugno dove, fra pochissime ore, si terrà la finalissima di Champions League fra il Manchester City di Pep Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi.

A causa di un incendio in uno stabilimento nelle vicinanze dello Stadio Ataturk, ha iniziato dal primo pomeriggio a dipanarsi una nube nera sull’impianto che accoglierà la gara, l’ultimo atto della massima competizione europea per club. La nube ha avanzato col passare dei minuti e delle ore e, viste le condizioni del vento, passa, sostando, anche sopra lo stadio per poi superarlo e continuare per il quartiere di Basaksehir, nella parte europea della città di Istanbul.

Manchester City-Inter, le formazioni UFFICIALI

Nel frattempo c’è anche il campo da tenere d’occhio con il Manchester City e l’Inter che sono pronti a scendere in campo fra un’ora con questi schieramenti.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1) – Ederson; Aké, Ruben Dias, Akanjii; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All: Guardiola.

INTER (3-5-2) – Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Martinez. All: Inzaghi.