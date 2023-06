Pagelle portieri Juventus 2022-2023: Szczesny e Perin sullo stesso livello

I portieri della Juventus hanno disputato, senza ombra di dubbio, una stagione assolutamente positiva. Szczesny e Perin grandi protagonisti.

Non è stata una stagione positiva quella disputata dalla Juventus; i bianconeri non sono mai stati realmente competitivi per lo scudetto e, nelle coppe, hanno avuto un percorso ancora più negativo con l’eliminazione ai gironi di Champions e l’uscita in semifinale sia dalla Coppa Italia sia dall’Europa League.

Difficile trovare del positivo in una stagione così complicata in campo e anche per le vicende extracalcistiche; se andiamo ad analizzare i singoli a disposizione di Allegri non possiamo non mettere, nelle noto positive, quanto fatto da Szczesny e Perin. I due portieri sono stati, senza nessun dubbio, tra i migliori nella rosa bianconera e, per questo, si meritano un voto decisamente alto.

Iniziamo da Szczesny che è sempre stato, nelle gerarchie di Allegri, il portiere titolare; la sua stagione è da otto pieno. Parliamo di un portiere forte nelle uscite e molto abile tra i pali; tra le sue caratteristiche migliori troviamo la capacità di essere decisivo nel fronteggiare i calci di rigore.

Szczesny lo possiamo considerare un vero e proprio leader della Juventus, un giocatore capace di farsi sentire sia in campo sia fuori dal campo; in questa stagione ha fornito, con incredibile costanza, prestazioni di altissimo livello. Nella semifinale di ritorno di Europa League, contro il Siviglia, è stato il migliore dei suoi; una prestazione che, purtroppo per i bianconeri, non è servita a portare la qualificazione all’ultimo atto della competizione.

Juventus, la fortuna di avere Perin: secondo portiere di assoluto livello

Avere due portieri come Szczesny e Perin significava partire da una base di assoluto livello; l’estremo difensore azzurro, quando è stato chiamato in causa, ha sempre dato risposte positive con ottime prestazioni.

Allegri, in stagione, ha potuto contare su due giocatori di simil valore e Perin è stato decisivo in diverse situazioni; impossibile dimenticare la prestazione contro lo Sporting Lisbona quando, grazie a due parate nel finale, contribuì in maniera determinante alla vittoria bianconera. Proprio per questo la sua stagione merita un otto, come Szczesny.

Due giocatori, dunque, di assoluto livello che rendono la Juventus una delle poche squadre a poter contare su portieri di gran valore.

I bianconeri, nella prossima stagione, devono ripartire con l’obiettivo (unico) di tornare a dominare il campionato; per farlo sarà necessaria una piccola rivoluzione senza, però, toccare la porta dove Szcesny e Perin tengono la Juve al sicuro. Concludiamo con Pinsoglio, il terzo portiere bianconero a cui non possiamo dare un voto dal momento che non è mai sceso in campo; ciò non toglie la sua importanza all’interno dello spogliatoio.