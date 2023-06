Quanto ha speso la Fiorentina nel 2022 per il calciomercato?

La stagione della Fiorentina è stata importante con Italiano bravo a riportare entusiasmo ai viola. Ecco quanto speso sul mercato la società.

La Fiorentina è stata, senza nessun dubbio, una delle rivelazioni positive di questa stagione; il club, grazie al lavoro fatto da Italiano, ha ritrovato entusiasmo. L’allenatore ha dato una precisa identità alla propria squadra e il gioco del viola è assolutamente riconoscibile.

Italiano, come detto, ha fatto un grandissimo lavoro sviluppando al massimo le potenzialità della propria rosa; non possiamo, però, non dare meriti ad una società che ha lavorato in maniera decisamente importante sul mercato.

Quanto hanno speso i viola nel calciomercato? Stando ai dati riportati da Transfermarkt, la Fiorentina ha fatto uscire, dalle tasche del portafoglio, più di trentacinque milioni di euro.

Quanto ha speso la Fiorentina per la porta?

Iniziamo dalla porta dove la Fiorentina aveva deciso di puntare su Gollini, acquistato in prestito per 500 mila euro come riportato da Sky Sport.

L’sperienza dell’estremo difensore, però, non è stata positivissima dal momento che il giocatore, a gennaio, è passato al Napoli.

Quanto ha speso la Fiorentina per la difesa?

Passiamo, ora, al reparto difensivo dove la Fiorentina si è concentrata sul terzino destro; Da questo punto di vista non possiamo non parlare di Dodo.

Il giocatore è arrivato dallo Shakhtar per una cifra, come riportato da Sky Sport, di diciotto milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. Acquisto molto importante visto il valore del giocatore e il suo rendimento stagionale.

Quanto ha speso la Fiorentina per il centrocampo?

In mezzo al campo, invece, la Fiorentina si è rinforzata con Madragora. Il centrocampista è arrivato direttamente dalla Juventus per una cifra intorno ai nove milioni di euro come riportato da Sky Sport.

Giocatore dinamico, forte fisicamente e che ha dato un contributo importante alla stagione viola.

In mezzo al campo, però, la viola si è rinforzata anche con l’arrivo di Barak; l’operazione è stata definita con il Verona sulla base del prestito oneroso come riportato da Calciomercato.com.

Nel corso della stagione il club ha poi riscattato il centrocampista per una cifra superiore ai cinque milioni di euro. Un vero e proprio affare considerando le capacità del giocatore di unire le due fasi.

Quanto ha speso la Fiorentina per l’attacco?

Concludiamo con il reparto offensivo; il colpo, anche mediatico, è stato Jovic. L’attaccante è arrivato a titolo gratuito come riportato da Sky Sport che ha sottolineato la decisione del Real Madrid di liberare gratuitamente il giocatore.

Per quanto concerne l’attacco dobbiamo parlare anche di Sabiri nonostante sia rimasto in prestito alla Sampdoria.

La viola ha acquistato il giocatore per poco più di due milioni di euro (come riportato da Calciomercato.com) con Sabiri che sarà un giocatore della Fiorentina dalla prossima stagione e potrà dare un contributo importante alla stagione viola. Parliamo, infatti, di un giocatore dotato di ottima tecnica.

Arrivato a gennaio anche Brekalo che, stando a quanto riferito da Labaroviola, è stato acquistato dal Wolfsburg per un milione e mezzo. La sua esperienza con la maglia viola non è stata poi così perfetta.