Non solo Morata: Allegri lo riporta alla Juventus dopo tre anni

L’allenatore toscano ha ricominciato a programmare la nuova stagione dopo essere stato riconfermato dalla dirigenza bianconera

E’ tempo di programmazione in casa Juventus dopo mesi a dir poco infernali. Il club bianconero, mai come quest’estate, avrà bisogno di schiarirsi le idee e tentare un rinnovamento della propria rosa dopo aver chiuso le ultime due annate senza aver conquistato alcun trofeo.

La conferma del direttore generale Maurizio Scanavino nei confronti di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus, è stato un primo passo verso la ricostruzione del progetto bianconero. “Allegri non è mai stato in discussione, con lui c’è totale condivisione di tutti gli scenari futuri, dalla gestione della parte sportiva fino al mercato e all’organizzazione finanziaria della società”, un messaggio chiaro che non ha però trovato grande condivisione nell’ambiente.

Alla fiducia rinnovata da parte della dirigenza all’allenatore toscano, infatti, è stata segnalata allo stesso tempo la furiosa contestazione social ad opera di una buona parte della tifoseria juventina che ha fatto seguito all’annuncio diffuso dal dirigente. Risulta evidente che, per sanare la frattura che si è creata soprattutto nell’ultima stagione con il tecnico, sarà necessario ancora parecchio tempo e soprattutto dei risultati concreti.

Calciomercato Juve, svelata la prima richiesta di Allegri: “Sondato di nuovo Barzagli”

In attesa di scoprire quali saranno i colpi di mercato in entrata, la Juventus sta tentando in extremis di convincere Rabiot a proseguire l’avventura in bianconero.

Il francese, eletto dalla Lega Serie A come uno dei migliori tre centrocampisti dell’ultimo campionato italiano, andrà infatti in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Dalla sua permanenza o meno a Torino, dipenderà comprensibilmente la strategia della Juventus sul mercato in entrata in mezzo al campo.

Nel frattempo, come annunciato dal giornalista Luca Momblano in onda su ‘Juventibus’, Allegri avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera un primo importante rinforzo per la sua squadra di collaboratori: “Mi risulta che Allegri abbia di nuovo sondato Barzagli per chiedere di entrare nello staff”. Per Barzagli, qualora accettasse l’incarico pensato dal tecnico toscano, sarebbe un grande ritorno in casa Juventus dopo i numerosi titoli vinti da protagonista come calciatore.