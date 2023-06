“Se Allegri non va via, dico addio alla Juventus”: furia bianconera

La conferma di Massimiliano Allegri alla Juventus, trapelata dalle parole di Scanavino, infiamma l’ambiente bianconero

Giornata importante per la Juventus, quella di oggi, con il dg bianconero Maurizio Scanavino che in una intervista ha di fatto confermato Massimiliano Allegri sulla panchina anche per il prossimo anno. Non ci sono ancora i crismi dell’ufficialità definitiva, ma certo si tratta di una presa di posizione di una certa importanza.

L’allenatore livornese viene da due annate complicate e deludenti, molto lontane da quelle che erano le aspettative dell’ambiente al momento del suo ritorno dopo il primo ciclo torinese che aveva fruttato 5 scudetti. La sua posizione è finita naturalmente in discussione per il rendimento della squadra, pur con le attenuanti per quanto concerne l’annata attuale per le vicende extra campo. Da oggi, il tecnico è decisamente più vicino alla permanenza. Ma si tratta di una notizia che scatena reazioni forti.

Juventus, Allegri resta e i tifosi non ci stanno: “Con lui sarà come ripartire da -10”

Larga parte della tifoseria, come sappiamo, ha perso fiducia nell’allenatore bianconero e da tempo si chiede una inversione di rotta.

Dopo una stagione segnata da polemiche continue, la notizia odierna sembra la classica goccia che fa traboccare il vaso. E i commenti di molti sostenitori bianconeri sono a dir poco inferociti. C’è chi pensa addirittura di ‘lasciare’ la squadra, in disaccordo con le politiche societarie, chi teme che si rivedrà lo stesso film delle ultime due stagioni. E chi si dice certo di una vera e propria nuova partenza ad handicap, come accaduto sia quest’anno che lo scorso anno. Di seguito, alcuni dei messaggi più critici:

Estate 2022

-ritiro negli States

-allenatore Allegri

-preparazione con Folletti Estate 2023

-ritiro negli States

-allenatore Allegri

-preparazione con Folletti Essere positivi e' quasi impossibile#juventus #allegri #allegriout #finoallafine — Luxæterna88 (@LuxTerna88) June 7, 2023

Ma quale criminalizzazione.Semplicemente Allegri è anticalcio.Te lo fa odiare.Basta guardare partite e suo modo superficiale e preistorico di lavorare. Quando ad agosto ricominceremo con infortuni muscolari e con le provinciali che ci vengono a palleggiare in faccia rideremo — Pier (@Pier77584284) June 7, 2023

Ma voi immaginatevi una partenza in classico stile Allegri con 4 punti in 4 giornate. Che si fa? Lo si caccia a stagione in corso? Altro anno buttato, incredibile — Matteo Rizzi (@rizzi_mr) June 7, 2023

Se la #juventusfc conferma #Allegri ed Elkann non ci mette una pezza…

Credo che inizierò a guardare la #Premier e il @ManCity.

Voglio guardare bel calcio non il solito gioco che sta facendo scappare tutti i migliori giocatori #DeLight #Dybala #Vlahovic e #Chiesa #sapevatelo — Andrea Parisi (@AndreasParisi) June 7, 2023

Così con Allegri partiamo da – 10 anche il prossimo anno — Legend88 (@Legend_0488) June 7, 2023