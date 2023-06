Maignan è il prescelto: così lo strappano al Milan

Il terremoto che ha scosso il Milan può coinvolgere anche Maignan: il Chelsea non bada a spese, ecco cosa può succedere

Senza certezze. L’addio di Maldini e Massara, voluto dal patron Cardinale, ha rappresentato un vero e proprio scossone per tutti i calciatori rossoneri. Qualcuno non ha mancato di mostrare la loro sorpresa (e il loro appoggio all’ex direttore tecnico) e tra questi c’è anche Mike Maignan.

Il portiere francese è stato uno dei colpi più importanti di Maldini e Massara che proprio poco prima di essere mandati via, stavano lavorando al rinnovo dell’estremo difensore. Attualmente l’ex Lille è legato al Milan fino al 2025, ma il suo nome ora è entrato di prepotenza tra le voci di calciomercato.

Un addio non è completamente da escludere anche se la volontà della società è quella di confermarlo. Per riuscirci bisognerà resistere agli assalti che arriveranno dalle big d’Europa e c’è un club in particolare che pare intenzionato a fare sul serio.

Calciomercato Milan, il Chelsea vuole Maignan

E’ il Chelsea di Todd Bohely, proprietario che nella sua prima stagione alla guida del club ha dimostrato di non badare a spere, a volere Mike Maignan per la porta.

In particolare, il nome dell’estremo difensore rossonero è stato inserito da Mauricio Pochettino in cima alla lista delle preferenze, stando a quanto riportato da ‘L’Equipe’. Il tecnico argentino non vuole la conferma di Kepa Arrizabalaga ed Edouard Mendy ed è alla ricerca di un nuovo numero 1.

Tra i vari obiettivi, il preferito di Pochettino sarebbe proprio Maignan ma strapparlo al Milan non sarà facile. I rossoneri lo ritengono incedibile e sarebbero disposti a sedersi sul tavolo delle trattative soltanto davanti ad una proposta davvero importante. Acquistato per sostituire Donnarumma nel 2021 per 15 milioni di euro, il francese ci ha messo poco a conquistare tutto l’ambiente rossonero ed è stato tra i protagonisti dello scudetto vinto nel 2022.

Quest’anno ha dovuto saltare diversi mesi per infortunio, ma quando è tornato a dimostrato di essere tra i migliori nel suo ruolo. Anche per questo il Chelsea lo ha messo nel mirino.