Lucia Javorcekova, il bikini non c’è: si spalanca anche il cielo

Lucia Javorcekova, visione micidiale sulla spiaggia: la super modella slovacca senza il costume, un capolavoro seducente

Come al solito, Lucia Javorcekova si conferma una delle bellezze più acclamate del web, dalla sensualità vertiginosa e incontenibile e sempre capace di attirare l’attenzione. La modella, con il suo fascino, toglie il respiro ogni volta di più.

La 33enne slovacca, attivissima sui social, regala scatti e immagini pazzesche e indimenticabili senza soluzione di continuità. Dovremmo essere abituati ormai, ma è davvero difficile non continuare a stupirsi per la sua bellezza clamorosa e da capogiro. L’appuntamento con lei si ripete fin dai tempi in cui, a Le Iene, si esibì senza veli scrivendo pagine di storia della tv italiana e offrendo una visione destinata a rimanere scolpita nella memoria dei fan. Che sono diventati sempre più numerosi, fino a toccare, oggi, 3 milioni e mezzo di followers su Instagram.

Per la splendida Lucia, come sappiamo, non c’è gran differenza tra estate e inverno, dato che da anni vive in Messico, in un paradiso tropicale che in qualsiasi periodo dell’anno le offre la possibilità di esibirsi in costume, intimo e altri abbigliamenti assai succinti. Ma inevitabilmente, con il sopraggiungere della bella stagione, non può che scatenarsi ulteriormente. Ed è proprio quello che fa attirando l’ennesima valanga di like e commenti estasiati.

Lucia Javorcekova, l’arcobaleno la illumina: visione divina, senza bikini è esplosiva

L’ultimo post, poco fa, è un vero e proprio trionfo seducente, con una spruzzata di poesia. Sulla spiaggia, Lucia mette in mostra la solita fisicità prorompente, con alle spalle un panorama davvero celestiale.

Mare a perdifiato e un cielo stupendo, con un arcobaleno che conferisce una atmosfera quasi magica al tutto. Ma gli sguardi non possono che posarsi sulle curve esagerate di Lucia, che in maniera maliziosa, senza bikini, si copre solamente con il pareo. La passione e la fantasia si infiammano in un attimo, impossibile rimanere indifferenti. E non iniziare a sognare ad occhi aperti, sapendo che di immagini del genere, prossimamente, ce ne aspettano parecchie.