Inzaghi e Zhang ‘riscattati’: “E il City abbia timore dell’Inter”

L’Inter di Simone Inzaghi e del presidente Zhang domani sera si giocheranno la finale di Champions: le parole dell’ex ‘tricampione’ nerazzurro

Tredici anni fa l’Inter vinceva il Triplete. Prima la Coppa Italia, poi lo scudetto e infine la Champions League, tutto nell’arco di 15 giorni. Era la squadra stellare formata da Sneijder, Milito, Cambiasso, Zanetti, Samuel, Julio Cesar, Maicon e tanti altri. Ma soprattutto guidata da Jose Mourinho.

Ora l’Inter ha la possibilità di fare un altro storico Triplete, anche se diverso con la Supercoppa Italiana al posto dello scudetto. Ma sarebbe sicuramente un traguardo ancora più incredibile, visto il livello delle due squadre e l’avversario di domani sera, il Manchester City di Haaland, De Bruyne, Gundogan e Guardiola. L’emozione è però la stessa, ora come tredici anni fa, soprattutto per chi ha vissuto quei momenti e per chi ha questi colori nel cuore. Come Massimo Moratti, presidente dello storico treble del 2010, che ha parlato proprio del match di Istanbul in programma domani sera. E lo ha fatto in maniera fiduciosa: “Perché l’Inter è stata sorprendente nelle partite importanti. Pensando all’Inter di Champions, se fossi un avversario avrei timore. Il problema, più che altro, è che ogni giocatore che il City tira fuori è buono, hanno un grande allenatore ma una partita è una partita e può succedere di tutto”, ha detto a ‘Il Giorno’.

Inter, Moratti: “Fossi nel City avrei timore dell’Inter. Critiche ingiuste a Zhang”

La speranza è la stessa per tutti i nerazzurri. Il City è ovviamente una montagna quasi inscalabile, ma nella partita secca niente è scontato, soprattutto con un allenatore come Inzaghi che ha dimostrato una certa dimestichezza in questo tipo di partite.

E proprio l’allenatore piacentino, al netto di un campionato sottotono con un numero decisamente eccessivo di sconfitte, ha pian piano conquistato tutti – dirigenza compresa – grazie alla vittoria di due trofei e la conquista della finale di Champions. Con tanto di derby vinto in semifinale: “Mi ha fatto ricredere a forza. Ha fatto molto bene, malgrado le sconfitte in campionato ha portato a casa i suoi risultati”. E lo stesso giudizio positivo, Moratti lo riserva anche a Steven Zhang: “Da quando Suning è arrivata al comando, l’Inter ha vinto campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, ha centrato due finali europee. I risultati li ha fatti e sono ottimi. Trovo sia ingiusto criticarlo”.