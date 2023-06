Il Milan ha perso anche lui: la firma è UFFICIALE

Un centrocampista saluta il Liverpool a parametro zero ma la destinazione non sarà la Serie A: futuro in Germania

Con la fine della stagione è anche tempo di proiettare il pensiero al calciomercato estivo con le compagini italiane in prima linea a caccia di occasioni da sfruttare. Tra le chance più intriganti ci sono i calciatori in scadenza di contratto, e che quindi senza rinnovo si accaserebbero altrove a parametro zero.

Una chance intrigate arriva direttamente dal Liverpool di Klopp, che ha appena accolto il campione del mondo Mac Allister, e che si prepara invece a salutare in mediana Naby Keita, centrocampista guineano che quest’anno è stato condizionato da pesanti problematiche di natura fisica.

Il classe 1995 ha giocato decisamente poco, ma ciononostante a costo zero resta una buona occasione da provare a cogliere. In Italia era stato accostato all’Inter e soprattutto al Milan nei mesi scorsi, ma il suo destino sembra proiettato altrove. Keita infatti non arriverà in Serie A: nel suo futuro c’è (nuovamente) la Bundesliga dove Keita ha già giocato ad ottimi livelli con la maglia del Lipsia.

Calciomercato, niente Serie A per Keita: pronto ad unirsi al Werder Brema

Il richiamo della Germania è forte per Keita, intenzionato a rilanciarsi in un campionato dove ha già fatto molto bene, con buona pace delle altre possibili estimatrici che ha in giro per l’Europa.

Il guineano lascerà il Liverpool a parametro zero destinazione Werder Brema. A dare l’annuncio è stato proprio il club biancoverde, con il giocatore pronto ad un nuovo tipo di avventura dopo gli ultimi cinque anni passati in quel di Liverpool, tra gioie importanti e qualche infortunio di troppo. A 28 anni il guineano ha ancora tanto da giocare e tutto il margine per rilanciarsi ad alti livelli, provando a tornare su quanto fatto vedere a Lipsia e nei primi anni ad Anfield.

“Quando un giocatore come Keita è disponibile sul mercato a parametro zero è normale che ci siano tanti club interessati, ma siamo contenti che Naby abbia scelto di sposare il nostro progetto. Le sue qualità saranno di grande aiuto alla squadra” sottolinea Clemens Fritz, capo dell’area scout dei biancoverdi. “Sono molto eccitato per questa nuova sfida. Il Werder è una squadra speciale e sono rimasto ben impressionato dalle prime parole con l’allenatore e da quello che è l’ambiente”.