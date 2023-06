Era fatta, l’addio di Maldini ha bloccato tutto: gelo Milan

Il ribaltone in casa Milan con gli addii di Maldini e Massara ha ripercussioni immediate sui rossoneri: saltato il colpo di mercato

Sono giorni delicati in casa Milan, con una ripartenza e una ricostruzione necessarie dopo gli addii di Maldini e Massara. Fine di un ciclo, sta per iniziarne un altro in casa rossonera e i punti interrogativi da sciogliere non mancano di certo.

Cardinale, dopo l’incontro di inizio settimana con gli ormai ex dirigenti, ha voluto un cambio di rotta. Adesso c’è da capire chi prenderà il loro posto. E’ possibile una ‘promozione’ di Moncada e Furlani, ma non soltanto. Come riportato da Calciomercato.it, tra le opzioni di Cardinale c’è Daniel Comolli, attuale presidente del Tolosa ma con un passato da direttore sportivo in varie squadre. Cambieranno, inevitabilmente, le strategie sul mercato. E un primo impatto piuttosto deciso sulle mosse del Milan, dopo il ribaltone, c’è già stato.

Calciomercato Milan, sfuma il colpo dopo l’addio di Maldini: il retroscena

Maldini era infatti, pare, prossimo a mettere le basi concrete per un acquisto, che però a questo punto, con il suo addio, non si realizzerà. Ed è difficile intuire se il discorso potrà essere riallacciato.

Stando al ‘Telegraph’, infatti, Maldini avrebbe trovato l’intesa con il Chelsea per il trasferimento a Milano di Ruben Loftus-Cheek per una cifra di circa 15 milioni di sterline, intorno ai 17 milioni e mezzo di euro. Niente di fatto, dopo l’addio del dirigente. E la stampa nostrana aveva riportato, in questi giorni, come fosse in programma un incontro per Berardi, con buone possibilità di impostare una trattativa vincente. Un doppio colpo sfumato a cui la nuova dirigenza dovrà rispondere, per tranquillizzare la tifoseria e dimostrare che le idee sono chiare per rinforzare la squadra pur seguendo una linea del tutto diversa da quella dell’ormai ex dt.