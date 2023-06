City-Inter, siparietto in conferenza stampa con Calhanoglu: che cosa è successo

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, è stato protagonista di un curioso siparietto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League contro il Manchester City

E’ di sicuro il protagonista più atteso dal popolo locale. Stiamo parlando di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi che, in questa stagione, in un’inedita posizione da regista proposta dal suo allenatore ha incrementato ancor di più il cabotaggio delle sue prestazioni con la casacca nerazzurra.

L’ex giocatore di Milan e Bayer Leverkusen è stato senza dubbio il giocatore che ha ricevuto più domande nella giornata di oggi allo stadio Ataturk in occasione della conferenza stampa della vigilia. Fra i quesiti dei colleghi turchi e non solo, c’è stato un siparietto curioso e simpatico su una domanda posta al numero 20 dell’Inter. Il giornalista ha infatti chiesto a Calhanoglu: “Vista la potenza di una squadra come il Manchester City e il suo ruolino di marcia finora in questa stagione, pensi di essere in grado di riuscire a segnare contro un top team di questo tipo?“.

City-Inter, la risposta di Calhanoglu

Una domanda che ha scatenato l’ilarità all’interno della sala conferenze e anche quella del giocatore che ha risposto, in maniera molto tranquilla, al giornalista estero: “Perché no?“.

Un botta e risposta con il sorriso che lascia trasparire anche grande serenità all’interno dell’ambiente interista come sottolineato, qualche minuto più tardi, anche da Simone Inzaghi, tecnico della Beneamata.