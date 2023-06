Cessione Inter, comunicato UFFICIALE dopo le parole di Zhang

Dopo le parole del presidente dell’Inter Zhang, arriva il comunicato di Thomas Zilliacus che poi fa il suo pronostico per la finale di Champions

È di oggi l’annuncio del presidente dell’Inter Steven Zhang, che ha intenzione di rifinanziare il debito con Oaktree: “È un fondo importante gestito da persone molto professionali. Abbiamo intenzione di rinegoziare il prestito. Troveremo una soluzione insieme”, ha detto.

Parole che servono anche a spazzare via le nubi su una possibile cessione del club, visto che nei giorni scorsi sono spuntati altri nomi di possibili acquirenti. “Finché ci sarò io, ci sarà un’Inter stabile e competitiva. Siamo un grande club, so che per molti vedere il proprio nome accostato all’Inter regala visibilità. Sono come i rumors di mercato, basta ignorarli”, il commento di Zhang. Il riferimento, che pare pure abbastanza chiaro, è all’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus, che alcuni organi di stampa hanno appunto avvicinato ai nerazzurri. Per alcuni giorni, in piena preparazione per la finale di Champions, se n’è parlato e lo stesso Zilliacus aveva pubblicato una foto sui social dalla sua villa a Como. Oggi, invece, è stato lui stesso a chiudere la questione con una sorta di comunicato anche questo sui propri profili social.

Cessione Inter, Zilliacus: “Per Zhang non è in vendita, rispettiamolo tutti”

Thomas Zilliacus chiude la questione Inter, oltre che confermare la ‘rinuncia’ a proseguire gli approfondimenti sulla situazione del Manchester United: “XXI Century Football Capital si concentra sugli investimenti nel calcio. Sappiamo come rendere i club di successo e redditizi e come rendere felici i tifosi”.

Lately my name has been linked to Inter Milan. It is a great club with a fantastic history. The owner has however said the club is not for sale. Let's all respect that and support #Inter in tomorrow's final. I predict a narrow win for #nerazzurri. #SerieA #bellaitalia #Champions — Thomas Zilliacus (@TZilliacus) June 9, 2023

“Ci concentriamo – prosegue – sui grandi club con una vasta fan base. Siamo orientati al profitto, perché solo i club redditizi hanno successo nel lungo periodo. XXI Century Football Capital ritiene che il prezzo del Manchester United abbia raggiunto livelli in cui gli investimenti non hanno più senso. Abbiamo quindi rivolto la nostra attenzione ad altri club. Ultimamente – scrive Zilliacus su Twitter – il mio nome è stato legato all’Inter. È un grande club con una storia fantastica. Il proprietario ha tuttavia dichiarato che il club non è in vendita. Rispettiamolo tutti e sosteniamo l’Inter nella finale di domani. Prevedo una vittoria di misura per i nerazzurri”. Una conseguenza delle parole del presidente, che verosimilmente – insieme a tutti i tifosi – starà facendo parecchi scongiuri riguardo all’ultima frase.