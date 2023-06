Non solo Milan e Juve, altra big su Mazzocchi: ipotesi scambio | CM.IT

Non solo Juventus e Milan sulle tracce di Pasquale Mazzocchi: un’altra big di Serie A è interessata al laterale in uscita dalla Salernitana

Autore di un’ottima prima parte di stagione, Mazzocchi a metà novembre si è fermato per un brutto infortunio. Ora potrebbe avere la chance di rilanciarsi lontano da Salerno.

Sembra essere destinata a finire l’avventura di Pasquale Mazzocchi con la maglia della Salernitana. L’esterno campano, ingaggiato dai granata nell’inverno del 2022 su indicazione dell’allora direttore sportivo Walter Sabatini, è stato protagonista della cavalcata che lo scorso anno ha portato l’Ippocampo alla salvezza e anche nella prima parte della stagione appena andata agli archivi.

Un rendimento, quello dei primi mesi di campionato, che gli aveva fatto guadagnare anche la convocazione in Nazionale. A metà novembre, proprio durante un allenamento in azzurro, rimedia l’infortunio che lo ha costretto a finire sotto i ferri restando lontano dal terreno di gioco per diversi mesi. Al suo rientro, anche in virtù dell’avvicendamento sulla panchina granata tra Nicola e Sousa, Mazzocchi non ha brillato, anche a causa di una condizione atletica non ancora al top. Il suo valore, però, non è in discussione e diverse big del campionato di Serie A sono sulle sue tracce e la Salernitana è disposta a dialogare per la cessione del giocatore.

Calciomercato Salernitana, Mazzocchi in uscita: ci pensa anche la Roma

Nei giorni scorsi è riemerso l’interesse del Milan, al quale si è aggiunta la Juventus. Con i bianconeri si dovrà discutere del riscatto di Nicolussi Caviglia (fissato a 8 milioni), ma non è finita qui.

Sulle tracce di Mazzocchi, stando a quanto appreso da Calciomercato.it, ci sarebbe anche la Roma, vecchia conoscenza del Ds granata Morgan De Sanctis. La Salernitana valuta il cartellino dell’esterno classe ’95 circa 10 milioni di euro ed il club giallorosso potrebbe mettere sul piatto qualche cartellino per ridurre l’esborso economico.

Uno su tutti, quello del centrocampista classe 2003 Tahirovic, giocatore che De Sanctis avrebbe voluto portare a Salerno già a gennaio e che potrebbe trovare spazio nello scacchiere tattico di Paulo Sousa, intenzionato a puntare su centrocampisti giovani e di belle speranze.